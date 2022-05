Suécia na Otan: por que depois de 200 anos de neutralidade país quer se juntar à aliança?

THE NEW YORK TIMES, de Tofta, Suécia - O regimento de Gotland do Exército Sueco estava nos seu ritmo, praticando como usar seus mísseis antitanque leves projetados na Suécia, os NLAWs, que estão se mostrando tão eficazes na Ucrânia.

O regimento, ressuscitado em 2018 nesta ilha estratégica que ajuda a controlar o espaço aéreo e naval do Mar Báltico, está em processo de reconstrução com o objetivo de expandir dos atuais 400 soldados para 4.000 – ainda muito longe do 25.000 que serviram aqui durante a Guerra Fria.

Em um grande recálculo de sua postura de segurança, acelerada pela invasão russa da Ucrânia, a Suécia está reaprendendo a ser uma potência militar. E puxada por seu parceiro estratégico, a Finlândia, a Suécia confirmou que vai pedir a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), encerrando mais de 200 anos de neutralidade e não alinhamento militar.

O novo comandante do regimento de Gotland, coronel Magnus Frykvall, tem uma visão clara dessa missão de reconstruir as defesas da Suécia, bem como a importância da ilha que seu regimento está protegendo. “Se você possui Gotland, pode controlar o movimento marítimo e aéreo em todo o sul do Báltico”, disse ele.

Aderir à Otan é uma decisão política, disse o coronel Frykvall, de 47 anos, mas ele é a favor. “Cooperação é uma coisa, mas a aliança é outra”, disse. “Uma aliança significa que você tem garantias.”

Tropas do regimento de Gotland na prática de tiro ao alvo. Os números da equipe serão aumentados para 4.000 dos atuais 400

Um relatório parlamentar apresentado na sexta-feira pela ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, disse que a adesão do país à Otan, ao lado da Finlândia, teria um efeito de dissuasão no norte da Europa, embora a análise também alerte que medidas de retaliação da Rússia não podem ser descartadas no período de transição se a Suécia solicitar a adesão à aliança.

Um dos soldados sob o comando do Coronel Frykvall, Sara Karlsson, 20, especialista em artilharia, disse que “todos os soldados aqui agora sentem que estamos fazendo a diferença, e sinto isso também em meus colegas, um novo senso de responsabilidade”.

O mundo é perigoso e sempre há uma guerra em algum lugar, disse ela. “Mas a Ucrânia não está longe de Gotland, e podemos sentir isso.”

Se a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 foi um alerta silencioso, sua invasão sangrenta e em grande escala da Ucrânia em fevereiro foi um incêndio de grandes proporções.

“Tivemos nosso sonho tranquilo, mas agora é hora de acordar”, disse Robert Dalsjo, diretor de estudos da Agência Sueca de Pesquisa de Defesa. “O sonho acabou.”

O sentimento na Finlândia, depois de ter travado duas guerras contra a União Soviética, pendeu nos últimos seis meses a favor da adesão à Otan, guiada por Sauli Niinisto, seu presidente.

Tropas em Gotland durante um exercício de treinamento.

Tropas do regimento de Gotland durante um exercício de treinamento. Gotland é um posto avançado estratégico que permite o controle do tráfego no Mar Báltico

Agora, quase 80% dos finlandeses apoiam a adesão, em comparação com apenas 20% antes da guerra. Na quinta-feira, Niinisto e a primeira-ministra Sanna Marin tornaram público seu apoio ao pedido da Finlândia, com uma votação parlamentar prevista para segunda-feira.

Mas na Suécia, o debate é mais um psicodrama dentro do Partido Social-Democrata no poder. A primeira-ministra Magdalena Andersson descartou a adesão da Suécia à Otan em 8 de março, após a invasão russa. Mas em meados de abril, sua posição havia mudado.

“Há um antes e depois de 24 de fevereiro, o cenário de segurança mudou completamente”, disse ela. “Dada a situação, temos que realmente pensar no que é melhor para a Suécia e nossa paz nesta nova situação.”

O público sueco acompanhou, com 52% se declarando a favor da adesão à Otan, especialmente se a Finlândia aderir, muito acima dos 27% antes da guerra.

No domingo, após discussões com membros de todos os 26 distritos do país, os social-democratas anunciarão sua decisão, disse Kenneth G. Forslund, membro do executivo do partido e presidente do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento. O consenso é que o partido irá relutantemente aderir à Otan ao lado da Finlândia.

“Nós e os finlandeses estamos juntos”, disse Carl Bildt, ex-primeiro-ministro. “Se estivéssemos lá fora sozinhos, seríamos um museu, com nostalgia dos anos 1960.”

Poucos analistas na Suécia e na Finlândia duvidam que os dois países se candidatarão em conjunto, e que a Otan aceitará a adesão rapidamente. Tanto Washington quanto Londres - Washington em silêncio, Londres em voz alta - forneceram garantias bilaterais de segurança a ambos os países enquanto seus pedidos são ratificados.

O comandante do regimento de Gotland, coronel Magnus Frykvall. "Se você possui Gotland, você pode controlar o movimento marítimo e aéreo em todo o sul do Báltico", disse ele

Para a Suécia e a Finlândia, “os tempos mudaram”, disse Bjorn Fagersten, do Instituto Sueco de Assuntos Internacionais. “É um novo normal, um novo mundo.”

Após o colapso da União Soviética, Estocolmo decidiu que a guerra era coisa do passado. O país removeu quase todas as suas forças de Gotland e reduziu o exército nacional em cerca de 90% e a marinha e a força aérea em cerca de 70%. Na ocasião, um coronel aposentado, Mats Ekeroth, que administrava um museu militar em Gotland, afirmou ser “absolutamente idiota”.

A última vez que Gotland foi invadida foi em 1808 — pela Rússia. Os 1.800 russos foram expulsos em um mês, mas, como um tiro de despedida, a Rússia arrancou a Finlândia dos suecos. Apenas seis anos depois, em 1814, a Suécia travou sua última guerra.

Assim, a Rússia sempre foi uma presença iminente nos países nórdicos. A frota da Rússia em Kaliningrado fica a apenas 360 quilômetros de distância, assim como seus mísseis com capacidade nuclear Iskander.

“As suspeitas com a Rússia remontam a muito tempo, cerca de 700 anos”, disse Niklas Granholm, também da Agência Sueca de Pesquisa de Defesa. Ele acrescentou: “Esta guerra contra a Ucrânia não será esquecida por algumas gerações, porque é assim que a Rússia realmente é”.

As pessoas ficaram apavoradas mesmo antes da invasão, quando o presidente russo Vladimir Putin alertou a Suécia e a Finlândia de “retaliação” caso se juntassem à Otan.

“As ameaças diretas de Putin tiveram o efeito oposto”, disse Dalsjo. “O nível de ameaça percebido realmente aumentou, levando ambas as nações a querer ingressar na Otan”.

A reputação internacional da Suécia é de neutralidade, manutenção da paz, desarmamento nuclear, igualdade de gênero e uma “política externa feminista”. Os suecos em geral, como brincou Bildt, “consideram-se a voz esclarecida da humanidade”.

Mas suas mudanças não são tão repentinas quanto parecem. Mesmo sob Olof Palme, o histórico premiê sueco que impulsionou a política de paz do país, e cujas duras críticas à Guerra do Vietnã aborreceram Washington, a Suécia tinha uma relação de trabalho conjunto com Moscou, mas também uma estreita, silenciosa e bilateral relação de Defesa com os Estados Unidos.

Foi um relacionamento secreto por muitos anos, conhecido como “a aliança oculta”, embora tenha sido revelado a Moscou por um proeminente espião sueco. Como disse Bildt, “era uma política conhecida pelos russos, mas não pelos suecos”.

Lutar pelo desarmamento nuclear e pela paz enquanto tentava “construir pontes” com Moscou não era contraditório para garantir a capacidade da Suécia de se defender com ajuda americana e britânica.

Guarda de honra do exército sueco marchando para uma cerimônia de bandeira em Estocolmo no domingo

De fato, apesar da sua política de desarmamento, a Suécia é silenciosamente um dos maiores fabricantes de armas per capita do mundo, com empresas importantes como a Saab, que fabrica caças, e a Bofors, agora parte da britânica BAE Systems.

A Suécia também se tornou um grande exportador de armas; em 2021, sua indústria militar exportou US$ 2 bilhões em armas, apesar das restrições à venda para ditaduras ou países em guerra – a Ucrânia agora é uma grande exceção.

Após o colapso da União Soviética, tanto a Suécia quanto a Finlândia se aproximaram do Ocidente, abandonando a neutralidade para se candidatar à União Europeia em 1992 e ao programa Parceria para a Paz da Otan em 1994, permanecendo militarmente não alinhados. Ambos os países se juntam aos exercícios da Otan.

Mas mesmo que a Rússia considere ambos os países efetivamente parte da aliança ocidental, a cooperação e as garantias em defesa não são plenas – certamente não do tipo previsto pelo Artigo 5 da OTAN, que compromete os Estados-membros com a defesa coletiva.

“Basicamente, estávamos pagando os custos, mas sem os benefícios do Artigo 5, e não estávamos enganando a Rússia”, disse Fagersten. “Estávamos tão alinhados à Otan quanto qualquer não-membro poderia estar.”

Mas a decisão causou angústia entre muitos suecos, preocupados que a participação em uma aliança nuclear limitará a capacidade da Suécia de pressionar pelo desarmamento nuclear, controle de armas e resolução pacífica de disputas.

“Não é assim que se constrói a paz e a segurança”, disse Gabriella Irsten, da Sociedade Sueca de Paz e Arbitragem, que condena veementemente a invasão russa, mas se opõe à adesão à Otan. “Você cria segurança junto com seu inimigo – se seu inimigo não está seguro, você não está.”

O não alinhamento serviu bem à Suécia “e nos manteve seguros”, disse ela, então parece errado descartá-lo agora.

“Eu também sinto que seria uma perda de nossa história”, disse ela. “Trabalhamos tanto com a visão de como construir a paz, e agora isso está sendo jogado no lixo sem discussão real e com todo esse medo.”

Tanto os Verdes como o Partido de Esquerda se opõem à adesão à Otan por razões semelhantes.

Marta Stenevi, dos Verdes, disse que a invasão russa significou “uma reavaliação de nossas posições em defesa e segurança”, mas pediu melhoria na defesa sueca e cooperação mais próxima com a Otan em vez de adesão, “que vem com certas obrigações”, como ir para a guerra em uma crise que não escolheu.

E depois há a possibilidade assustadora, disse ela, de um retorno ao poder do ex-presidente Trump.

“Queremos participar ativamente das crises que escolhermos”, disse Stenevi. “Manter uma voz forte para a paz e a democracia é mais fácil fora da aliança.”