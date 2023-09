Home office continuará a ser um nicho pequeno da força de trabalho; leia análise de Paul Krugman

THE NEW YORK TIMES - Na sexta-feira de manhã, pouco antes de escrever este boletim informativo, falei para a conferência da Associação Científica Regional em Alicante, Espanha. Observe a escolha da preposição: “para”, não “em”. Devido aos compromissos familiares, não pude comparecer pessoalmente, então esta foi uma apresentação pelo Zoom em casa – algo com o qual todos nos familiarizamos nos últimos três anos.

O título da minha palestra foi “A nova geografia econômica ainda está viva e bem em 2023?” O subtexto óbvio era: ainda está vivo e bem, dada a nossa capacidade de fazer o que eu estava fazendo – participar de um debate com pessoas a milhares de quilômetros de distância?

Alguns antecedentes: A geografia econômica – o estudo de onde as pessoas fazem as coisas e porquê – existe há muito tempo. A “nova” geografia econômica (N.E.G., na sigla em inglês) refere-se a uma forma particular de abordar o assunto que faz uso tanto quanto possível de modelos econômicos formais e restritos. O meu artigo acadêmico mais citado, “Rendimentos crescentes e geografia econômica”, publicado em 1991, foi um dos primeiros trabalhos neste gênero.

Qual é o objetivo da modelagem formal aqui? Ajuda a esclarecer o pensamento e muitas vezes produz insights que deveriam ser óbvios. Talvez o insight mais importante do N.E.G. é que há sempre uma tensão entre as forças de aglomeração, que tendem a aglomerar a atividade, e as forças centrífugas, que tendem a dispersá-la. E as mudanças na tecnologia podem levar a economia a um ponto de virada em qualquer direção, transformando o local onde trabalhamos e vivemos.

Tempo gasto em deslocamentos semanalmente diminui com o trabalho híbrido, o que faz com que as supercidades continuem atraindo profissionais Foto: EFE/ Isaac Fontana

Assim, na segunda metade do século XIX, o aumento da produção industrial em grande escala, que deu à indústria um incentivo para se concentrar perto dos maiores mercados, e das ferrovias, que facilitaram aos agricultores distantes a alimentação das populações urbanas, levaram ao aumento da o “cinturão manufatureiro”, uma concentração da indústria no Nordeste e no interior do Centro-Oeste dos Estados Unidos.

Por volta da década de 1920, porém, as forças centrífugas ganharam vantagem. O transporte rodoviário tornou menos importante estar perto de um centro ferroviário, enquanto a eletrificação levou a uma reformulação das fábricas – fábricas desmedidas foram substituídas por estruturas extensas de um só andar, não localizadas em áreas urbanas densas. Assim, a indústria e a riqueza se espalharam. O cinturão industrial dissolveu-se gradualmente e, em geral, as disparidades de rendimento nos Estados Unidos diminuíram ao longo do tempo.

De certa forma, então, a geografia econômica dos EUA tornou-se menos interessante. E para ser honesto, o primeiro N.E.G. a literatura tinha um toque um tanto retrógrado, quase steampunk, concentrando-se em coisas como a ascensão do cinturão manufatureiro e o surgimento de clusters manufatureiros locais, como a indústria de colarinhos e punhos removíveis de Troy, Nova York. Houve também um interesse considerável na China, cuja ascensão como superpotência industrial tem sido acompanhada pelo crescimento de clusters industriais reminiscentes daqueles proeminentes na América por volta de 1900.

Mas espere, a história não acabou.

Por volta de 1980, as forças que impulsionam a geografia econômica mudaram novamente, com o surgimento de uma economia do conhecimento. As empresas com utilização intensiva de tecnologia, quer estivessem ou não explicitamente no setor tecnológico, queriam ter acesso a um grande conjunto de trabalhadores altamente qualificados, o que, em geral, significava localizar-se em grandes áreas metropolitanas costeiras. As crescentes oportunidades de emprego nestas áreas atraíram trabalhadores ainda mais qualificados, pelo que as disparidades regionais começaram a aumentar novamente.

Você pode ver a reversão da sorte em alguns gráficos. Observe a relação entre a renda per capita no Mississippi, que tem sido consistentemente um dos estados mais pobres e menos instruídos da América, e a renda em Massachusetts, que sempre esteve perto do topo.

A diferença entre estes estados diminuiu muito entre as décadas de 1920 e 1980; a economia americana parecia cada vez mais em condições de concorrência equitativas, pelo menos em termos de localização. Mas esta convergência inverteu-se depois de 1980.

Um estudo da Brookings Institution abordou esta questão de uma perspectiva diferente, analisando o domínio de um grupo de cidades “superestrelas”. Mostrou que estas cidades se afastaram rapidamente do resto do país.

E enquanto as grandes zonas metropolitanas costeiras estavam em expansão, grandes partes dos Estados Unidos – especialmente o que alguns economistas chamam de “coração oriental” – foram deixadas para trás.

Depois veio a covid-19.

Durante alguns meses de 2020, parecia que a própria densidade populacional poderia ser uma importante fonte de risco de contágio. Contudo, assim que aprendemos mais sobre a doença, e especialmente depois da disponibilização das vacinas, esta preocupação desapareceu.

Mas a covid fez outra coisa. O trabalho remoto já é tecnologicamente possível há algum tempo, desde que um grande número de pessoas passou a ter acesso à internet de alta velocidade. Mas a possibilidade não foi utilizada até que o medo do contágio forçou muito trabalho a se tornar remoto. Depois que isso aconteceu, o trabalho remoto atingiu uma massa crítica: milhões de trabalhadores aprenderam como interagir pela internet e encontraram seus colegas de trabalho fazendo o mesmo. E, em geral, gostaram, por razões óbvias: ausência de deslocamento, gerenciamento mais fácil do equilíbrio entre vida pessoal e profissional e assim por diante.

Como resultado, embora em muitos aspectos a vida tenha regressado ao seu normal pré-pandemia, muitas pessoas ainda trabalham a partir de casa e a ocupação do escritório continua deprimida.

Então, isso marca o início de um declínio sustentado nas cidades “superestrelas”? Eu não acho.

Embora o trabalho remoto tenha claramente vindo para ficar, há uma grande diferença entre o trabalho totalmente remoto, em que você nunca visita o escritório, e o trabalho híbrido, que envolve trabalhar em casa apenas dois ou três dias por semana.

O trabalho totalmente remoto pode ser feito de qualquer lugar, e você pode esperar que um número significativo de trabalhadores totalmente remotos se mudem para cidades menores que oferecem comodidades urbanas, como centros acessíveis a pé. Os primeiros indícios são, no entanto, de que o trabalho totalmente remoto continuará a ser um nicho bastante pequeno da força de trabalho. Pelo que tenho observado, tanto os empregadores como os trabalhadores estão cada vez mais a perceber o valor das interações informais que surgem quando se entra no escritório, pelo menos durante algum tempo.

E os trabalhadores híbridos ainda precisam viver na zona de deslocamento de uma grande área metropolitana.

Na verdade, a ascensão do trabalho híbrido pode reforçar as vantagens dos centros metropolitanos superestrelas – ou talvez, mais precisamente, reduzir uma das suas principais desvantagens. Afinal, um dos maiores aborrecimentos de trabalhar em algum lugar como a cidade de Nova York é o tempo e os gastos com deslocamento. Os trabalhadores híbridos não precisam se deslocar tanto quanto os trabalhadores em tempo integral no escritório. Alternativamente, podem afastar-se dos seus empregos, obtendo habitação mais barata, enquanto percorrem distâncias maiores, mas em menos dias.

Então, será que a nova tecnologia removerá a vantagem que as grandes cidades conquistaram na última geração? Provavelmente não. Poderá forçar grandes mudanças na sua estrutura interna: o que faremos com todo esse excesso de espaço de escritório? No entanto, neste momento, não vejo que passemos por outra reversão histórica na geografia da economia.