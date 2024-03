A Superterça deu fim oficial para a temporada de primárias presidenciais de 2024 nos Estados Unidos e, com ela, o início de uma longa campanha para as eleições gerais entre o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump — uma campanha que pode ser a mais negativa dos tempos modernos — e com mais consequências.

PUBLICIDADE A votação de terça-feira será seguida pelo discurso de Biden sobre o Estado da União na quinta-feira, 7, e, em seguida, ambos os candidatos farão campanha em eventos no sábado, 9, na Geórgia — um emparelhamento precoce em um Estado tão decisivo. Embora ambos continuem em busca de delegados necessários nas próximas primárias para garantir suas indicações, eles estarão focados exclusivamente um no outro. A eleição geral começa com Biden e Trump exibindo tantas vulnerabilidades quanto vantagens. Trump tentou anular a eleição de 2020, está enfrentando 91 acusações de crimes e ameaçou ações anticonstitucionais se for eleito para um segundo mandato. Biden já é o presidente mais velho da história do país e está enfrentando dúvidas sobre sua capacidade de servir ao país aos 80 anos de idade, bem como alguns dos índices de aprovação mais baixos de qualquer presidente em exercício moderno que esteja buscando um segundo mandato.

Muitos americanos gostariam que essa não fosse a escolha que têm pela frente. Alguns continuam a imaginar uma corrida sem um ou outro, ou ambos, no topo da chapa de seus partidos. Cenários sobre uma convenção democrata aberta ou sobre a desqualificação de Trump de alguma forma tremulam nas bordas da campanha. Na terça-feira, por exemplo, o escritório de Michelle Obama declarou que ela não será candidata a presidente este ano, pondo fim a uma teoria da extrema direita que vinha sendo discutida há meses.

Salvo algum imprevisto, 2024 será uma reprise da eleição de 2020, embora em um país e um clima político totalmente diferentes. Em 2020, Trump era um presidente impopular, o país estava se recuperando da pior pandemia em um século, a economia havia entrado em parafuso e Biden se beneficiou de uma estratégia de campanha que o manteve fora dos holofotes, com Trump sob eles.

A eleição de 2024 terá seu próprio conjunto de particularidades preocupantes: um ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021; os vários indiciamentos de Trump por acusações decorrentes desse período pós-eleitoral; e outras questões, incluindo a pior inflação em quatro décadas, o menor desemprego em aproximadamente o mesmo período e uma decisão da Suprema Corte que encerrou um direito constitucional ao aborto que se transformou na questão política mais explosiva da nossa época.

“Não há comparação histórica para esta eleição”, disse a pesquisadora democrata Anna Greenberg. As métricas anteriores que antes ajudavam a prever os resultados das eleições estão sob escrutínio. Em 2022, Biden estava em baixa nas pesquisas, mas seu partido superou as expectativas. A inflação deveria ter nocauteado os democratas, mas, em vez disso, o aborto derrubou os republicanos. O presidente foi criticado por ter se concentrado nas ameaças à democracia em vez de focar na inflação, mas muitos eleitores democratas foram estimulados a votar para diminuir o poder de um Partido Republicano que eles consideravam “extremista” demais.

As pesquisas mostram Biden atrás em nível nacional e em muitos dos seis Estados que serão os principais campos de batalha, onde a competição será mais acirrada: Pensilvânia, Michigan e Wisconsin no norte; Geórgia, Arizona e Nevada no sul. Essas pesquisas de final de inverno não são preditivas; muitas mostram a disputa dentro das margens de erro. No entanto, é verdade que no ciclo de 2020, Biden nunca ficou atrás de Trump em uma única pesquisa nacional do Washington Post-ABC News e muitas vezes liderou com folga.

As campanhas de reeleição geralmente favorecem o titular. Mas Whit Ayres, um pesquisador republicano que não é pró-Trump, vê Biden como o claro azarão. Ele cita a insatisfação do público com a direção geral do país e observa que Trump é visto como mais confiável em relação à economia e à imigração e que uma porcentagem esmagadora de americanos vê Biden como velho demais para ocupar o cargo mais difícil do mundo.

No entanto, ele acrescentou: “Nesse mar de incertezas, estou hesitante em fazer uma declaração categórica sobre o resultado em novembro. Com dois candidatos historicamente impopulares, a situação é menos estável do que parece à primeira vista.” Ainda assim, ele argumentou que a melhor chance de vitória dos democratas hoje “seria encontrar um candidato diferente”.

Greenberg também apontou o ambiente imprevisível para enfatizar sua crença de que as métricas do passado não são necessariamente um guia confiável este ano. Nunca um candidato a presidente enfrentou a probabilidade de dividir seu tempo entre um julgamento em um tribunal e a campanha. Até o momento, as acusações ajudaram mais do que prejudicaram Trump, pelo menos com a base do Partido Republicano. As pesquisas indicaram que uma condenação poderia mudar a opinião de alguns eleitores. Mas será que isso aconteceria?

Em breve, Trump estará no tribunal de Nova York para o julgamento que envolve o pagamento de propina a uma atriz de filmes adultos e a suposta falsificação de registros comerciais para encobrir o caso. Se algum dos casos que envolvem esforços para anular a eleição ou a apropriação ilegal de documentos confidenciais será julgado antes da eleição é uma questão em aberto, enquanto se aguarda os argumentos perante a Suprema Corte e a decisão dos juízes sobre se Trump tem imunidade presidencial contra processos, como ele alegou. De acordo com muitos indicadores, as lembranças do público sobre o caos dos anos Trump desapareceram. "Uma coisa está clara", disse Sarah Longwell, estrategista do grupo de republicanos "Trump nunca". "Neste momento, os eleitores estão muito concentrados em Joe Biden. Eles sabem do que não gostam em Joe Biden. Mas se esqueceram do que não gostam em Donald Trump. Eles não têm o mesmo desprezo visceral por ele que eu vi na eleição de 2020″.

Se a equipe de Biden tem algo a dizer, isso mudará nos próximos meses — mas apenas, dizem seus aliados, se houver uma campanha ampliada por meio de mídia paga em muitas plataformas e um presidente agressivo levando a batalha para seu oponente.

Trump enfrentou uma série de adversários em sua candidatura e passou por cima de todos eles, com exceção da ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, cujo futuro como candidata dependerá dos resultados finais da Superterça. Biden não enfrentou nenhuma oposição séria no desafio do deputado Dean Phillips (D-Minn.) e passou pelos primeiros Estados.

Mas mesmo que as primárias não tenham produzido surpresas reais, elas ajudaram a identificar possíveis problemas para Trump, principalmente entre os eleitores universitários e suburbanos.

Os eleitores de Haley, particularmente os identificados como suburbanos, se tornarão um alvo especial para as campanhas de Trump e Biden. Esses eleitores parecem estar em conflito em sua escolha, não estão satisfeitos nem com o líder de seu partido nem com o presidente democrata. Mas há eleitores na coalizão democrata com visões igualmente conflitantes, frustrados com Biden e alarmados com Trump. “É por isso que será uma eleição incerta, com uma dúvida dupla”, disse Longwell.

Tanto para Trump quanto para Biden, a fórmula para ganhar o apoio dos eleitores insatisfeitos com sua escolha será tornar o outro candidato ainda mais inaceitável, daí a perspectiva de uma campanha incessantemente negativa durante meses.

Em 2022, os democratas conseguiram vencer esse argumento concentrando os eleitores no extremismo dos candidatos apoiados por Trump e no Partido Republicano, e não na insatisfação com Biden.

Oito meses de campanha dura estão por vir.

*Dan Balz é correspondente-chefe do The Washington Post. Atuou como editor nacional adjunto, editor político e correspondente da Casa Branca