Casa Rosada é isolada após ameaça de bomba no fim da jornada eleitoral na Argentina

Uma suposta ameaça de bomba na Casa Rosada, sede do governo argentino em Buenos Aires, gerou um alerta da polícia local a poucos minutos do fechamento das urnas, enquanto os argentinos ainda saíam para decidir o futuro da nação no primeiro turno da disputa pela presidência. A existência da bomba ainda não foi confirmada.

De acordo com as autoridades, a ameaça de bomba foi comunicada por telefone.

“A brigada de explosivos está trabalhando agora [na suposta ameaça]”, disse em comunicado à imprensa local a Polícia Federal Argentina (PFA).

A bandeira nacional da Argentina é hasteada em frente ao Palácio Presidencial Casa Rosada, em Buenos Aires, em 17 de outubro de 2023. Foto: LUIS ROBAYO / AFP

De acordo com as primeiras informações, em uma chamada para o 911 uma pessoa disse ter colocado uma bomba em Balcarce 50, sede do Poder Executivo Nacional. Depois disso, a ligação foi interrompida.