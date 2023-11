Suprema Corte britânica rejeita plano do governo de mandar imigrantes para a África

A Suprema Corte britânica decidiu nesta quarta-feira, 15, que o plano controverso do governo de mandar alguns imigrantes para uma viagem só de ida para Ruanda, na África, é ilegal, desferindo um grande golpe em uma política fundamental do governo do primeiro-ministro Rishi Sunak, que atraiu atenção e críticas internacionais.

Cinco juízes decidiram por unanimidade que os requerentes de asilo enviados para Ruanda estariam “em risco real de maus-tratos”, porque poderiam ser devolvidos aos seus países de origem devastados por conflito, de onde fugiram.

Sunak, que se comprometeu a impedir que os imigrantes cheguem à Grã-Bretanha em pequenos barcos por meio do Canal da Mancha, disse que a decisão “não foi o resultado que queríamos”, mas prometeu prosseguir com o plano.

Ele disse que o tribunal “confirmou que o princípio de remover os requerentes de asilo para um terceiro país seguro é legal”, apesar de considerarem que Ruanda é inseguro.

“Há outros elementos sobre os quais eles desejam certeza adicional e observaram que mudanças podem ser feitas no futuro para resolver essas questões”, disse Sunak aos legisladores na Câmara dos Comuns. “O governo já está trabalhando em um novo tratado com Ruanda e finalizaremos isso à luz do julgamento de hoje.”

Grupos de refugiados e de defesa dos direitos humanos saudaram a decisão do tribunal e instaram o governo a abandonar o plano de Ruanda. A Charity ActionAid UK classificou como uma reivindicação dos “valores britânicos de compaixão e dignidade”. A Amnistia Internacional instou o governo britânico a “traçar um limite num capítulo vergonhoso da história política do Reino Unido”.

A Grã-Bretanha e Ruanda assinaram um acordo em Abril de 2022 para mandar alguns imigrantes que chegam ao Reino Unido em barcos ou como passageiros clandestinos para o país da África Oriental, onde os seus pedidos de asilo seriam processados e, se aceitos, eles permaneceriam.

O governo britânico argumentou que a política impediria as pessoas de arriscarem as suas vidas ao atravessar uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo e quebraria o modelo de negócio das gangues de contrabando de pessoas. Políticos da oposição, grupos de refugiados e organizações de direitos humanos consideraram que o plano era antiético e impraticável.

Ninguém ainda foi enviado ao país porque o plano foi contestado nos tribunais.

Ao ler a decisão, o presidente da Suprema Corte, Robert Reed, disse que Ruanda tem um histórico de incompreensão das suas obrigações para com os refugiados e não se pode confiar que cumprirá a sua promessa de não maltratar os requerentes de asilo enviados da Grã-Bretanha.

Ele citou o fraco registro de direitos humanos do país, incluindo desaparecimentos e tortura, e disse que Ruanda praticou “refoulement” – enviando imigrantes de volta para países de origem inseguros.

Os juízes concluíram que havia “motivos substanciais para acreditar que existe um risco real de que os pedidos de asilo não serão determinados de forma adequada e que os requerentes de asilo correrão, consequentemente, o risco de serem reformados direta ou indiretamente ao seu país de origem”.

“Nesse caso, refugiados genuínos enfrentarão um risco real de maus-tratos em circunstâncias em que não deveriam ter sido devolvidos de forma alguma”, afirmaram.

O governo do Reino Unido argumentou que, embora Ruanda tenha sido o local de um genocídio que matou mais de 800 mil pessoas em 1994, o país construiu desde então uma reputação de estabilidade e progresso econômico.

Os críticos dizem que a estabilidade vem à custa da repressão política. A decisão do tribunal observou múltiplas violações de direitos, incluindo assassinatos políticos que levaram a polícia do Reino Unido “a alertar cidadãos ruandeses que viviam na Grã-Bretanha sobre planos verossímeis para matá-los por parte daquele estado”. Eles disseram que Ruanda tem um histórico de rejeição de 100% para requerentes de asilo provenientes de países devastados pela guerra, incluindo Síria, Iêmen e Afeganistão.

Entrada da Suprema Corte, em Londres. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

O governo ruandês insistiu que o país era um lugar seguro para refugiados.

“Ruanda está comprometido com as suas obrigações internacionais”, escreveu a porta-voz do governo Yolande Makolo no X, anteriormente conhecido como Twitter. “Fomos reconhecidos pela ACNUR e outras instituições internacionais pelo nosso tratamento exemplar aos refugiados”.

A decisão deixa em frangalhos uma política que custou ao governo britânico pelo menos US$ 175 milhões em pagamentos a Ruanda, sem que ninguém fosse enviado para aquele país. O primeiro voo de deportação foi interrompido no último minuto em junho de 2022, quando o Tribunal Europeu de Direitos Humanos interveio.

O caso foi levado ao Tribunal Superior e ao Tribunal de Apelação, que decidiu que o plano era ilegal porque Ruanda não é um “terceiro país seguro”. Isso foi contestado na Suprema Corte pelo governo, que realizou audiências sobre o caso no mês passado.

Sunak se consolou com a conclusão do tribunal de que “as mudanças estruturais e a capacitação necessárias” para tornar Ruanda um país seguro “podem ser concretizadas no futuro”.

Alguns conservadores do Reino Unido pediram ações mais dramáticas. A ex-secretária do Interior Suella Braverman, que foi demitida por Sunak na segunda-feira, disse que o Reino Unido deveria deixar a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e seu tribunal se o plano de Ruanda fosse bloqueado.

Sunak sugeriu que isso seria possível, dizendo que estava “preparado para mudar as nossas leis e rever essas relações internacionais” se outras rotas falhassem.

O juiz Reed enfatizou que não é tão simples. Ele disse que a “regra legal de que os refugiados não devem ser devolvidos ao seu país de origem… se a sua vida ou liberdade” estiver em risco está consagrada em várias leis e tratados internacionais do Reino Unido, não apenas na Convenção Europeia.

Grande parte da Europa e dos EUA está debatendo com como é a melhor forma de lidar com imigrantes que procuram refúgio da guerra, da violência, da opressão e de um planeta em aquecimento que trouxe secas e inundações devastadoras.

Embora a Grã-Bretanha receba menos pedidos de asilo do que países como Itália, França ou Alemanha, milhares de imigrantes de todo o mundo viajam todos os anos para o norte da França na esperança de atravessar o Canal da Mancha.

Mais de 27.300 imigrantes atravessaram o Canal da Mancha neste ano, com o total do ano na rota para ser inferior aos 46 mil que fizeram a viagem em 2022. O governo diz que isso mostra que a sua abordagem dura está funcionando, embora outros citem fatores incluindo o clima. / AP