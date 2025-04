Suprema Corte derruba decisão que impedia Trump de deportar imigrantes venezuelanos para El Salvador

WASHINGTON - A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu na noite desta segunda-feira, 7, que o governo de Donald Trump pode continuar, por enquanto, deportando migrantes venezuelanos com base em uma lei de guerra do século 18, anulando uma decisão de um tribunal inferior que havia suspendido temporariamente as deportações. A decisão foi tomada, segundo a Corte, porque o processo tinha vício de origem. Teria de ter sido apresentado na Justiça Federal do Texas, e não do Distrito De Colúmbia.

PUBLICIDADE A decisão marca uma vitória para o governo Trump, embora a sentença seja limitada e tenha se concentrado apenas na questão sobre qual é o foro limitado para os casos, em vez de no uso, pelo governo, de uma lei de 1798 para justificar o envio de aviões com venezuelanos para El Salvador, com pouco ou nenhum devido processo legal. Os juízes não analisaram se o governo Trump categorizou indevidamente os venezuelanos como deportáveis ​​sob a Alien Enemies Act (Lei de Inimigos Estrangeiros). “Os detidos estão confinados no Texas, então o foro é impróprio no Distrito de Columbia”, diz a decisão da corte, que foi breve e não assinada, como é comum nesse tipo de pedido de emergência.

Suprema Corte dos EUA em Washington, DC. Foto: Kayla Bartkowski/Getty Images via AFP

Em um voto concomitante, o juiz Brett Kavanaugh enfatizou que os juízes concordam que os migrantes devem ter acesso à revisão judicial, mas estavam divididos sobre onde o caso deveria ser ouvido.

“Como o tribunal enfatiza, a discordância do tribunal com os dissidentes não é sobre se os detidos recebem revisão judicial de suas transferências — todos os nove membros do tribunal concordam que a revisão judicial está disponível”, escreveu o Juiz Kavanaugh. “A única questão é onde essa revisão judicial deve ocorrer.”

O caso é talvez o mais notório dos oito pedidos de emergência que o governo Trump apresentou à Suprema Corte até agora, e representa uma colisão direta entre os poderes Judiciário e Executivo.

O uso da lei e o pedido de revisão

O governo havia pedido aos juízes que se pronunciassem sobre sua tentativa de usar a Alien Enemies Act de 1798 para deportar mais de 100 venezuelanos para uma prisão em El Salvador.

A administração alega que os migrantes são todos membros do Tren de Aragua, uma gangue enraizada na Venezuela, e que suas deportações são permitidas sob a lei, que dá autoridade ao presidente para prender ou deportar cidadãos de países inimigos. O presidente pode invocar a lei em tempos de “guerra declarada” ou quando um governo estrangeiro invade os Estados Unidos.

No dia 14 de março, Trump assinou uma proclamação que tinha como alvo membros do Tren de Aragua, alegando que havia uma “invasão” e uma “incursão predatória” em andamento, ao invocar a lei de tempos de guerra. Na proclamação, Trump declarou que a gangue estava “realizando ações hostis” contra os Estados Unidos “sob a direção, clandestina ou não”, do governo venezuelano.

Foto fornecida pela presidencial de El Salvador mostra guardas transferindo deportados dos EUA, supostamente membros de gangues venezuelanas, para o Centro de Confinamento de Terroristas em Tecoluca, El Salvador, em 16 de março. Foto: Gabinete de imprensa presidencial de El Salvador via AP, arquivo

Advogados que representam alguns dos alvos da ordem então contestaram a medida na Justiça federal em Washington.

No mesmo dia, aviões carregados com os deportados foram enviados para El Salvador, que havia firmado um acordo com o governo Trump para levar os venezuelanos e detê-los.

Um juiz federal, James E. Boasberg, ordenou que o governo interrompesse os voos. Posteriormente, ele emitiu uma decisão por escrito pausando temporariamente o plano da administração enquanto o processo judicial prosseguia.

O governo Trump recorreu da ordem de restrição temporária do juiz Boasberg, e um painel dividido de três juízes da corte de apelações em Washington decidiu a favor dos migrantes, mantendo a suspensão. Um dos juízes escreveu que o plano de deportação do governo negava aos venezuelanos “até mesmo o mais tênue fio de devido processo legal”. Foi então que o governo Trump pediu que a Suprema Corte se manifestasse, argumentando em sua petição que o caso envolvia “questões fundamentais sobre quem decide como conduzir operações sensíveis relacionadas à segurança nacional neste país”. Os advogados dos migrantes responderam duramente, afirmando que a suspensão temporária imposta pelo juiz Boasberg era “a única coisa” impedindo o governo de enviar os migrantes “a uma prisão em El Salvador, talvez para nunca mais serem vistos, sem qualquer tipo de proteção processual, muito menos revisão judicial”.

A União Americana pelas Liberdades Civis e a Democracy Forward, os grupos que representam os migrantes venezuelanos, disseram que Trump havia distorcido a lei em um “esforço para forçar a inclusão de uma gangue criminosa” na lei de guerra de uma maneira que estava “completamente em desacordo com a delegação limitada de autoridade de guerra que o Congresso escolheu delegar por meio da legislação”.

Os advogados dos migrantes haviam dito que os migrantes enviados para El Salvador “foram confinados, incomunicáveis, em uma das prisões mais brutais do mundo, onde a tortura e outros abusos dos direitos humanos são generalizados”.

A procuradora, por sua vez, afirmou que os advogados apresentaram uma narrativa “sensacionalista”. Ela acrescentou que o governo negava que os migrantes possam sofrer tortura em El Salvador, afirmando que a posição do governo é “repudiar a tortura, não promover brutalidades”.