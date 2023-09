Suprema Corte do México garante aborto legal em todo país

CIDADE DO MÉXICO - A mais alta corte do México garantiu o direito ao aborto legal em todo país. A decisão encerra as batalhas que vinham sendo travadas Estado por Estado nos últimos anos desde que o mesmo Tribunal descriminalizou o procedimento.

Nas redes sociais, a Suprema Corte anunciou que reconhece o direito constitucional ao aborto legal, seguro e gratuito nos estágios iniciais da gravidez e que está “na vanguarda da garantia de direitos reprodutivos em todo o mundo”.

A capital Cidade do México foi a primeira jurisdição a permitir o aborto há 15 anos. A tendência avançou mais recentemente quando a Suprema Corte descriminalizou o procedimento ao julgar uma lei do Estado de Coahuila – na fronteira com o Texas – que considerava o aborto uma prática criminosa. Na decisão, de 2020, o tribunal entendeu por unanimidade que punir o procedimento era inconstitucional. Desde então, a liberação tem avançado como aconteceu em Aguascalientes, no centro do México, na semana passada.

Mulher segura cartaz em que pede pelo aborto legal, Cidade do México, 28 de setembro de 2022. Foto: AP Foto/Marco Ugarte, Archivo

Como efeito prático da decisão da Suprema Corte, o trecho do Código Penal que criminalizava o aborto perde o efeito. “Nenhuma mulher ou grávida, nem qualquer profissional de saúde poderá ser punido por aborto”, afirmou em nota a organização GIRE, sigla em espanhol para Grupo de Informação para a Reprodução Escolhida, que defende o aborto legal no país.

Assim como o México, outros países da América Latina tem avançado para suspender as restrições ao aborto. O movimento conhecido como “onda verde” ganhou força na Argentina, que legalizou o procedimento em 2020. No ano passado, o mesmo aconteceu na Colômbia, de tendência conservadora.

Com isso, a região vai na contramão dos Estados Unidos, onde a Suprema Corte reverteu no ano passado a decisão histórica que garantia o aborto legal no país e deixou a decisão final sobre o tema para os Estados./AP