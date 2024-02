Suprema Corte dos EUA decidirá se Trump pode responder por invasão ao Capitólio antes de julgamento

O julgamento estava marcado para a semana que vem, mas não poderá ocorrer até a Suprema Corte se pronunciar. No tribunal supremo, os conservadores têm uma maioria de 6 a 3 e três desses juízes foram indicados por Trump. Isso, no entanto, não é indicativo de como eles irão votar. Tribunais inferiores já rejeitaram a tese da defesa do ex-presidente

Ainda de acordo com a Suprema Corte, o prazo para uma decisão final sobre o recurso está previsto para junho e o julgamento sobre a interferência eleitoral só pode ocorrer depois dessa data. As eleições estão marcadas para novembro.