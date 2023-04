Suprema Corte dos EUA mantém temporariamente acesso integral a pílula abortiva

WASHINGTON - A Suprema Corte dos EUA decidiu manter temporariamente, nesta sexta-feira, 14, o acesso integral a uma pílula abortiva amplamente utilizada no país, pondo em suspensão decisões de cortes inferiores sobre restrições ao uso do medicamento.

A mais alta instância judicial americana emitiu uma “suspensão administrativa”, congelando decisões de instâncias inferiores até a quarta-feira, de forma a permitir que as partes envolvidas no caso submetam seus argumentos.

O juiz Samuel A. Alito Jr. emitiu uma suspensão temporária nesta sexta-feira, que destina-se a preservar o status quo enquanto os juízes estudam as petições e as decisões dos tribunais inferiores.

Manifestantes pró-aborto se concentram em frente à Suprema Corte, em Washington Foto: J. Scott Applewhite/AP

O juiz Alito, membro do tribunal responsável por supervisionar o tribunal de apelações cuja decisão está em questão, ordenou que os grupos que contestam a aprovação da pílula pela FDA (similar à Anvisa no Brasil) apresentem sua petição até terça-feira ao meio-dia.

A mudança ocorreu após um pedido de emergência apresentado na manhã de sexta-feira pelo governo Biden pedindo a intervenção dos juízes. O laboratório Danco, com sede em Nova York, que produz a pílula mifepristona, também pediu a intervenção da Suprema Corte.

A petição do governo é o primeiro grande caso de aborto a chegar aos juízes desde que eles eliminaram o precedente legal estabelecido pelo caso Roe versus Wade - que protegia o acesso ao aborto em nível nacional - em junho.

O documento pediu ao tribunal que suspendesse partes de uma decisão do tribunal de apelações que limitava a disponibilidade da pílula. Desde a eliminação do precedente Roe versus Wade, o uso dessas pílulas aumentou, de acordo com dados do Instituto Guttmacher. Ao mesmo tempo, mais de uma dúzia de Estados passaram efetivamente a proibir o aborto.

O tipo de ordem emitida pelo tribunal nesta sexta-feira, uma suspensão administrativa, normalmente não é uma indicação do que os juízes farão daqui para frente. Foi assinado por Alito, que também é o autor do parecer do ano passado anulando Roe versus Wade./NYT, AFP e AP