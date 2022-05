Suspeito de ataque em Buffalo passou por avaliação de saúde mental após fazer ameaças ‘generalizadas’ no ano passado, diz polícia

Payton Gendron, suspeito do ataque a tiros que deixou 10 mortos em Buffalo (EUA) no sábado, passou por uma avaliação de saúde mental após fazer ameaças generalizadas em sua escola no ano passado, disse Joseph A. Gramaglia, comissário de polícia da cidade, neste domingo, 15.

Gramaglia afirmou que as ameaças anteriores não eram de natureza racial. À época, a polícia estadual o encaminhou para um hospital, onde Gendron recebeu uma avaliação de saúde mental, sendo liberado um dia e meio depois do seu encaminhamento. Depois disso, ele “desapareceu” do radar da polícia.

“Não há nenhum registro na inteligência da Polícia Estadual, nada na inteligência do FBI”, disse Gramaglia. “Não houve nenhuma reclamação”. Questionado sobre se as contas de Gendron em redes sociais apresentavam algum conteúdo preocupante, Gramaglia disse apenas que “há muitas pessoas neste mundo que usam mídias sociais”.

Ataque a tiros em supermercado deixou 10 mortos Foto: Scott Olson / AFP

Neste domingo, a polícia disse que Gendron foi detido com três armas: um rifle, uma espingarda e a arma do tipo AR-15 que ele usou para realizar o ataque. A polícia executou um mandado em seu carro e continua investigando, disseram autoridades. Não há evidências neste momento de que ele tenha agido com outra pessoa.

John C. Garcia, o xerife do condado de Erie, confirmou que o suspeito estava sendo mantido sob vigilância de suicídio, depois de deslizar sua arma debaixo do queixo ontem antes de se entregar à polícia.

Embora a investigação ainda esteja no começo, com muitas perguntas sem resposta, Gramaglia foi claro em um ponto. “As evidências que descobrimos até agora não negam que este é um crime de ódio racista absoluto. Será processado como um crime de ódio”, disse ele. “Este é alguém que tem ódio em seu coração, alma e mente.” /NYT