Susto, brincadeiras e descrença: como brasileiros reagiram ao terremoto em Portugal

Segundo as autoridades do país, não há registro de vítimas ou danos maiores. Apesar do terremoto ter começado no mar, também não existe o risco de um tsunami.

De acordo com jornal português Público, este foi o maior terremoto em Portugal desde 1969. Apesar de o país abrigar cerca de 400 mil brasileiros, segundo dados oficiais, a maior comunidade estrangeira no país europeu, muitos não estão acostumados com terremotos dessa magnitude por terem emigrado para Portugal nos últimos 15 anos.