Taiwan acusa China de simular uma invasão da ilha

Taiwan acusou os militares chineses de encenar um ataque em sua ilha principal neste sábado, 6, enquanto Pequim intensificou sua retaliação à visita da deputada norte-americana Nancy Pelosi a Taipei (capital de Taiwan), cortando a cooperação com os Estados Unidos em questões importantes.

As forças de Taipei “detectaram vários aviões e navios comunistas realizando atividades ao redor do Estreito de Taiwan (...). Os exercícios foram considerados um ataque simulado na principal ilha de Taiwan”, disse o Ministério da Defesa de Taiwan em um comunicado.

Funcionário da força aérea de Taiwan inspeciona os caças Mirage 2000-5 em uma base aérea em Hsinchu, Taiwan. Após a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, em Taiwan, os militares chineses iniciaram uma série de exercícios de tiro real em seis áreas marítimas perto de Taiwan Foto: Ritchie B. Tongo/EFE/EPA

Durante a noite, as forças chinesas divulgaram o vídeo de um piloto gravando a costa e as montanhas da ilha, mostrando o quão perto as forças chinesas chegaram de Taiwan. O Comando Leste do Exército também compartilhou uma foto supostamente tirada de um navio de guerra patrulhando perto de Taiwan que mostrava o litoral da ilha.

A televisão estatal chinesa CCTV informou que os mísseis chineses voaram diretamente sobre Taiwan durante os exercícios, o que não foi confirmado.

“Nas águas ao redor da ilha de Taiwan, mais de 10 destróieres (tipo de navio de guerra) e escoltas marinhas do Comando Oriental se aproximaram de diferentes direções para realizar operações de contenção”, disse o Comando Oriental dos militares chineses em comunicado sobre os exercícios.

Pequim também disse que realizará um exercício de tiro no sul do Mar Amarelo - localizado entre a China e a península coreana - deste sábado a 15 de agosto.

Segundo analistas, a continuação dos exercícios militares em torno de Taiwan tem como objetivo praticar um bloqueio e invasão da ilha. /AFP