Taiwan inclui mulheres em treinamento reservista pela primeira vez diante da ameaça da China

As Forças Armadas de Taiwan anunciaram nesta terça-feira, 17, que planejam incluir pela primeira vez mulheres em seu treinamento de reservista para reforçar as tropas diante das ameaças da China. A ilha autônoma teme uma invasão chinesa desde que Pequim, que a considera parte do seu território, aumentou os exercícios militares na região.

Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, cerca de 200 militares mulheres irão participar do treinamento de reservistas voluntários a partir de abril. “Este é o primeiro ano em que as mulheres estão no treinamento de reservistas, será um programa experimental”, disse o general Yu Wen-cheng, da agência de mobilização do Ministério da Defesa. “Vamos alinhar as capacidades de formação com base no número de candidatos”, acrescentou.

Soldados de Taiwan durante treinamento militar em Penghu, no dia 30 de dezembro de 2022. Ilha irá permitir mulheres a participar de treinamentos reservistas para reforçar exército diante da China Foto: Chiang Ying-ying/AP

O objetivo do programa de mobilização voluntária é reforçar a eficácia dos cursos de formação para preparar os reservistas melhor para o combate, explicou Yu Wen-Cheng. Até então, a formação era reservada apenas para homens, que cumprem o serviço militar obrigatório em Taiwan. As mulheres podem participar do serviço militar, mas de maneira voluntária.

No mês passado, Taiwan anunciou uma mudança no tempo de recrutamento de quatro meses para um ano, citando a crescente ameaça da China. A presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, disse que a expansão do serviço era necessária para “garantir o estilo de vida democrático [das] gerações futuras”. “Ninguém quer guerra [...] mas, meus compatriotas, a paz não cairá do céu”, disse ele.

Taiwan e China foram divididos no final da Guerra Civil Chinesa em 1949, e Tsai disse que a reintegração em Pequim não é aceitável para a população da ilha. O terreno montanhoso da ilha é desafiador para uma força invasora, mas a China supera amplamente Taiwan em soldados e armamento. /AFP