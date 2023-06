Em Taiwan, professores são investigados por supostamente sedarem crianças da educação infantil

Professores de uma pré-escola de Nova Taipei, a maior cidade de Taiwan, estão sendo investigados por supostamente dar drogas sedativas para crianças da educação infantil. Segundo o jornal local Taipei Times, as denúncias contra a instituição começaram em 14 maio, quando pais de três alunos procuraram a polícia. Desde então, dezenas de responsáveis se juntaram às queixas.

De acordo com a imprensa local, os pais relataram que, de fevereiro a abril, notaram mudanças comportamentais em seus filhos, incluindo irritabilidade extrema, cólicas e episódios de automutilação. Até o início de junho, 17 responsáveis haviam feito denúncias formais, e oito alunos testaram positivo em testes toxicológicos para a presença das drogas psicoativas fenobarbital e benzodiazepínicos.

O fenobarbital é um barbitúrico (sedativo e calmante) anticonvulsionante que age no sistema nervoso central para prevenir o aparecimento de convulsões em pessoas com epilepsia ou com crises de outras origens. Já os benzodiazepínicos são ansiolíticos com efeito relaxante, usados especialmente para redução da ansiedade ou indução ao sono.

Embora a polícia ainda esteja investigando as razões por trás da indução dos medicamentos, acredita-se que os professores utilizavam os remédios para sedar as crianças. As substâncias são consideradas viciantes, e uma das hipóteses para o comportamento relatado pelos pais é a abstinência.

A diretora da pré-escola e sete professores tiveram suas casas revistadas no dia 9 de junho, de acordo com o Taipei Times. No dia 10 de junho, eles foram presos e interrogados pela polícia, mas foram libertados sob fiança. A escola foi condenada a fechar e a pagar uma multa de 150.000 dólares taiwaneses (cerca de R$ 23 mil).

No domingo, 18, uma multidão de quase mil pais protestaram em frente à prefeitura de Nova Taipei, expressando descontentamento pela forma com que o governo local tem lidado com a crise. Segundo a presidente do Partido do Poder, Claire Wang, a prefeitura levou mais de três semanas depois de receber relatos para fornecer testes de drogas e consultar os pais. Os manifestantes pediram punições mais rígidas e que se estabelecesse mecanismos de proteção melhores e mais abrangentes.

O hospital público de Nova Taipei anunciou na sexta-feira, 16 de junho, que começaria a fornecer testes qualitativos gratuitos para barbitúricos e benzodiazepínicos para crianças em idade pré-escolar. Entretanto, muitos pais temem que agora seja tarde demais para que os exames identifiquem a presença da substância, que pode já ter sido metabolizada.

Segundo a imprensa taiwanesa, o comissário do Departamento de Educação de Nova Taipei, Chang Ming-wen, disse que dos 67 alunos originalmente matriculados na pré-escola, 25 já foram transferidos para outras escolas. Dos 42 restantes, um está atualmente no exterior, os pais de seis estão considerando suas opções e os pais dos demais já decidiram antes sobre novas escolas para seus filhos.