COP-29: Taleban participará de conferência climática da ONU pela primeira vez

O Taleban participará de uma conferência climática da ONU pela primeira vez desde que assumiu o controle do Afeganistão, em 2021, informou a agência nacional de meio ambiente afegã neste domingo, 10.

PUBLICIDADE A conferência, conhecida como COP-29, começa nesta segunda-feira, 11, e será sediada no Azerbaijão. Trata-se de uma das mais importantes negociações multilaterais a incluir o Taleban, que não tem reconhecimento oficial como governo legítimo do Afeganistão. A Agência Nacional de Proteção Ambiental publicou na plataforma de mídia social X (antigo Twitter) que uma delegação técnica viajou a Baku, capital azeri, para participar do evento.

Matiul Haq Khalis, chefe da agência, disse que a delegação usaria a conferência para fortalecer a cooperação com a comunidade internacional sobre proteção ambiental e mudança climática, além de compartilhar as necessidades do Afeganistão em relação ao acesso aos mecanismos financeiros existentes relacionados à mudança climática e discutir os esforços de adaptação e mitigação.

Especialistas disseram à Associated Press que as mudanças climáticas causaram inúmeros impactos negativos no Afeganistão, criando sérios desafios devido à localização geográfica do país e às fracas políticas climáticas.

“As mudanças climáticas resultaram em temperaturas mais altas, que reduzem as fontes de água e causam secas, afetando significativamente as atividades agrícolas”, disse Hayatullah Mashwani, professor de ciências ambientais da Universidade de Cabul. “A redução da disponibilidade de água e as secas frequentes representam graves ameaças à agricultura, levando à insegurança alimentar e a desafios aos meios de subsistência.”

Em agosto, a agência de ajuda internacional Save the Children publicou um relatório dizendo que o Afeganistão é o sexto país mais vulnerável aos impactos da mudança climática e que 25 de suas 34 províncias enfrentam condições de seca graves ou catastróficas, afetando mais da metade da população.

O Afeganistão também tem o maior número de crianças desabrigadas por desastres climáticos de todos os países até o final de 2023, segundo o relatório.

O professor Abid Arabzai, da Universidade de Cabul, disse que a conferência sobre o clima ajudaria a garantir assistência internacional e financiamento para enfrentar os desafios climáticos do Afeganistão.

“O Afeganistão pode esclarecer suas ações e compromissos climáticos para a comunidade global, melhorando sua reputação internacional”, disse Arabzai./AP