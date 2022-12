Taleban proíbe mulheres de trabalhar para ONGs no Afeganistão

CABUL - O governo do Taleban ordenou neste sábado, 24, que todos as organizações não-governamentais estrangeiras e domésticas no Afeganistão suspendessem o emprego de mulheres, supostamente porque algumas funcionárias não usavam o lenço islâmico corretamente. A proibição foi a mais recente medida restritiva dos novos governantes do Afeganistão contra os direitos e liberdades das mulheres.

A ordem veio em uma carta do ministro da Economia, Qari Din Mohammed Hanif, que disse que qualquer ONG que não cumprir a ordem terá sua licença de operação revogada no Afeganistão. O conteúdo da carta foi confirmado à Associated Press pelo porta-voz do ministério, Abdul Rahman Habib.

O ministério disse ter recebido sérias reclamações sobre funcionárias de ONGs que não usavam o hijab “corretamente”. Não ficou imediatamente claro se a ordem se aplica a todas as mulheres ou apenas às mulheres afegãs que trabalham nas ONGs.

Mulheres afegãs entoam slogans em protesto contra a proibição de frequentar universidades por mulheres pelo Taleban em Cabul, Afeganistão Foto: Reuters

Mais detalhes não estavam imediatamente disponíveis sobre a última proibição do Taleban em meio a preocupações de que poderia ser um trampolim para medidas mais restritivas contra as mulheres no país.

Também no sábado, as forças de segurança do Taleban usaram um canhão de água para dispersar mulheres que protestavam contra a proibição de educação universitária na cidade ocidental de Herat, disseram testemunhas oculares. Os governantes do Taleban proibiram na terça-feira as estudantes mulheres de frequentar as universidades com efeito imediato.

Desde então, as mulheres afegãs se manifestaram nas principais cidades contra a proibição, um raro sinal de protesto doméstico desde que o Taleban tomou o poder no ano passado. A decisão também causou indignação e oposição no Afeganistão e além.

De acordo com testemunhas oculares em Herat, cerca de duas dúzias de mulheres se dirigiam à casa do governador da província no sábado para protestar contra a proibição, cantando: “Educação é nosso direito”, quando foram rechaçadas pelas forças de segurança que dispararam canhões de água.

O vídeo compartilhado com a AP mostra as mulheres gritando e se escondendo em uma rua lateral para escapar do canhão de água. Elas então retomam seu protesto, com gritos de “Vergonhoso!”

Uma das organizadoras do protesto, Maryam, disse que entre 100 e 150 mulheres participaram do protesto, movendo-se em pequenos grupos de diferentes partes da cidade em direção a um ponto de encontro central. Ela não deu o sobrenome por medo de represálias.

“Havia segurança em todas as ruas, em todas as praças, veículos blindados e homens armados”, disse ela. “Quando começamos nosso protesto, no Parque Tariqi, o Taleban pegou galhos das árvores e nos espancou. Mas continuamos nosso protesto. Eles aumentaram sua presença de segurança. Por volta das 11h eles trouxeram o canhão de água.”

Estudantes afegãs do lado de fora da Universidade de Cabul em Cabul, Afeganistão Foto: Estudantes afegãs do lado de fora da Universidade de Cabul em Cabul, Afeganistão/AP

Um porta-voz do governador da província, Hamidullah Mutawakil, afirmou que havia apenas quatro ou cinco manifestantes. “Elas não tinham agenda, só vieram aqui para fazer um filme”, disse, sem mencionar a violência contra as mulheres ou o uso do canhão de água.

Houve ampla condenação internacional da proibição de universidades, inclusive de países de maioria muçulmana, como Arábia Saudita, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Catar, bem como advertências dos Estados Unidos e do grupo G-7 de grandes nações industrializadas que a política terá consequências para o Taleban.

Um funcionário do governo Taleban, ministro do Ensino Superior Nida Mohammad Nadim, falou sobre a proibição pela primeira vez na quinta-feira em entrevista à televisão estatal afegã. Ele disse que a proibição era necessária para evitar a mistura de gêneros nas universidades e porque acredita que algumas matérias ensinadas violam os princípios do Islã. Ele também acrescentou que a proibição estaria em vigor até novo aviso.

Apesar de inicialmente prometer um governo mais moderado respeitando os direitos das mulheres e das minorias, o Taleban implementou amplamente sua interpretação da lei islâmica, ou Sharia, desde que assumiu o poder em agosto de 2021.

Eles baniram as meninas do ensino fundamental e médio – e agora das universidades – e também proibiram as mulheres da maioria dos campos de trabalho. As mulheres também receberam ordens de usar roupas da cabeça aos pés em público e foram banidas de parques e academias.

A sociedade afegã, embora amplamente tradicional, abraçou cada vez mais a educação de meninas e mulheres nas últimas duas décadas de um governo apoiado pelos Estados Unidos./AP