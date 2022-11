‘Temo pelo meu futuro’: propostas de leis ameaçam a vida de homossexuais na Rússia

Publicidade

MOSCOU - Em um quarteirão industrial no nordeste de Moscou, em uma noite recente de sexta-feira, os organizadores de um festival de arte LGBT estavam verificando assiduamente as identidades de quem queria entrar. Ninguém com menos de 18 anos era permitido.

Os organizadores estavam tentando cumprir uma lei russa de 2013 que proíbe a exposição de menores de idade a qualquer coisa que possa ser considerada “propaganda gay”. E eles tinham boas razões para serem cautelosos: a vida tem sido um desafio para a população gay na Rússia desde que a lei foi aprovada, pois o governo trata a vida gay como um estilo importado do Ocidente que é prejudicial aos valores e à sociedade russa tradicional.

Agora, o Parlamento da Rússia deve aprovar um pacote legislativo que pode banir “toda propaganda gay”, sinalizando um período ainda mais difícil para um segmento já estigmatizado da sociedade.

Show de Halloween em boate na Rússia; eventos assim podem ser cancelados com novas leis Foto: NANNA HEITMANN / NYT

As leis proibiriam a representação de relacionamentos entre pessoas LGBT em qualquer mídia — serviços de streaming, plataformas sociais, livros, música, cartazes, outdoors e filmes — e também em qualquer espaço público - para o temor dos ativistas. Essa é uma perspectiva assustadora para pessoas queer em busca de aceitação da comunidade.

“Temo pelo meu futuro, porque com esse tipo de desenrolar, (o show) não será tão brilhante quanto eu gostaria que fosse”, disse um artista drag que usa o nome artístico de Taylor. Sua apresentação na sexta-feira diante de uma multidão pequena, mas entusiasmada, abordou temas de violência doméstica, saúde mental e AIDS.

As leis propostas fazem parte de um esforço do presidente Vladimir Putin para colocar a Rússia em uma luta civilizacional contra o Ocidente, que ele acusa de tentar exportar valores corrosivos.

O Kremlin está fechando o cerco a expressões LGBT com a justificativa da guerra na Ucrânia, insistindo que a Rússia está lutando não apenas contra a Ucrânia, mas contra toda a Otan, uma aliança ocidental que representa uma ameaça à pátria.

Putin intensificou esse argumento em um discurso na semana passada, dizendo que o Ocidente pode ter “dezenas de desfiles de orgulho gay”, mas não deveria tentar espalhar essas “tendências” em outros lugares.

Aleksandr Khinstein, deputado do partido governante Rússia Unida e principal autor dos novos projetos de lei, foi ainda mais direto. “Uma operação militar especial está ocorrendo não apenas nos campos de batalha”, disse ele, usando o termo aprovado do Kremlin para a guerra na Ucrânia, “mas também na consciência das pessoas, em suas mentes e almas. Hoje, estamos lutando para que na Rússia, em vez de mamãe e papai, não haja ‘pai n.º 1′, ‘pai n.º 2′, ‘pai n.º 3′.”

O deputado conseguiu o apoio de quase 400 de seus 450 colegas na Duma, a Câmara baixa do Parlamento, para a assinatura das leis e sua aprovação está quase garantida. Os projetos serão então enviados ao Conselho da Federação e depois a Putin para sanção.

Desvio de foco

Os críticos do Kremlin veem as propostas como uma tentativa de criar um inimigo interno para desviar a atenção dos reveses no campo de batalha ucraniano e de uma convocação impopular de milhares de soldados. “É o equivalente a dizer: ‘Olha, temos essa operação especial. Se perdermos, seus filhos terão seu gênero alterado, eles levarão seus filhos embora, será um pesadelo’”, disse Nikolai Lunchenkov, médico especializado em saúde LGBT.

'Temo pelo meu futuro', artista drag Taylor afirma que teme as novas leis russas Foto: NANNA HEITMANN / NYT

Lunchenkov disse que em 2010, quando estava na escola, sentia que podia expressar sua identidade gay livremente entre seus colegas de classe. Ele comparou a situação com 2018, quando uma organização focada em direitos LGBT o convidou para dar uma palestra sobre saúde sexual em São Petersburgo. Na ocasião, a polícia apareceu para verificar a identidade de todos.

Para o médico, as novas leis podem ser usadas para fechar festivais de cinema e livros, impedir serviços médicos e muito mais.

Punições

Violar as novas leis acarretará penalidades pesadas. Qualquer empresa que mostrar imagens de uma família com duas mães ou dois pais, por exemplo, poderá ser multada em até 5 milhões de rublos (cerca de R$ 403 mil). Pessoas enfrentarão multas de até 400 mil rublos (cerca de R$ 32 mil). Filmes com pessoas queer podem ter sua distribuição negada.

Redes sociais como Instagram e Facebook, nas quais a maioria dos artistas anunciam seus shows, já estão bloqueadas na Rússia. Muitos artistas drags e organizadores de festivais estão falando sobre ter que apagar seu conteúdo das mídias sociais.

A drag Taylor disse que as atividades “voltariam à clandestinidade” e as informações sobre elas seriam relegadas ao boca a boca com a aprovação das leis, que já levam algumas pessoas LGBT a duvidar que possam continuar vivendo em um ambiente cada vez mais hostil a qualquer um que desafie a linha do Kremlin, seja na guerra ou na vida queer. A Rússia tornou crime falar contra a guerra.

Nos últimos nove anos, 123 violações da lei de 2013 chegaram aos tribunais russos, de acordo com uma análise realizada por Maksim Olenichev, um advogado especializado em direitos LGBT. O maior impacto da lei, disse ele, foi a maneira como mudou a percepção dos russos sobre o que constitui um comportamento socialmente aceitável.

“O governo basicamente diz que essas pessoas não têm os mesmos direitos que todos os outros. LGBT não são totalmente humanas”, explica o advogado. “É assim que as pessoas justificam o abuso contra essa população. O objetivo é tornar os LGBT invisíveis na Rússia.”

Olenichev disse que, embora a polícia não rastreie crimes de ódio contra pessoas queer, ele e seus colegas notaram um aumento de clientes que sofreram ataques com base em identidade de gênero desde 2013.