Tempestade de areia e ventos fortes levam Pequim a cancelar centenas de voos e fechar parques

PEQUIM - Os ventos fortes e a ameaça de tempestades de areia neste sábado levaram Pequim a cancelar centenas de voos e a fechar parques públicos, enquanto fortes vendavais derrubavam centenas de árvores, esmagando carros e danificando casas antigas em toda a capital da China.

Os dois grandes aeroportos internacionais de Pequim, Beijing Capital e Daxing, cancelaram 693 voos até as 14h (horário local), com avisos de que o clima mais violento estava a caminho, especialmente no norte do país e nas áreas costeiras.

Tempestade de areia na cidade de Yinchuan, no norte da China Foto: AFP

PUBLICIDADE Mais voos e trens foram cancelados em outras partes da China. Alguns locais do país registraram os ventos mais fortes em mais de 75 anos, com registros de até 148 km/h. Em Pequim, o parque temático Universal Studios ficará fechado pelo menos até domingo e locais históricos como a Cidade Proibida, o Palácio de Verão e o Templo do Céu foram fechados. Os jogos de futebol e outros eventos ao ar livre também foram suspensos.

Publicidade

Ventos fortes e tempestades de areia são gerados no norte seco da China, onde os desertos de Gobi e Taklamakan são cercados por pastagens, montanhas e florestas.

No aeroporto de Pequim, centenas de voos foram cancelados Foto: Ng Han Guan/AP

A China tem travado uma batalha de décadas para diminuir o impacto das tempestades de areia, especialmente em Pequim, que fica na borda de uma região árida e onde essas tempestades podem reduzir a visibilidade a praticamente zero, lançar areia nos prédios e nas roupas e causar grave desconforto aos olhos, nariz e ouvidos.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.