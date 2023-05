Tempestade de vento e poeira provoca acidentes com vários mortos em rodovia nos EUA

DIVERNON, EUA - Uma tempestade de vento no centro-sul do Estado americano de Illinois levantou nuvens de poeira nesta segunda-feira, 1º, causando vários acidentes, engavetamentos e seis mortes na autoestrada Interestadual 55, informou a polícia local.

Os acidentes ocorreram no fim da manhã e envolveram de 40 a 60 carros de passageiros e vários tratores, dois dos quais pegaram fogo, disse o major da polícia do Estado de Illinois, Ryan Starrick. A rodovia foi fechada nos condados de Sangamon e Montgomery, de acordo com o Departamento de Transportes de Illinois. A cidade de Springfield, capital do Estado, fica no condado de Sangamon.

“A causa dos acidentes é explicada pelos ventos excessivos que levantaram terra dos campos agrícolas ao longo da rodovia, levando à visibilidade zero”, disse Starrick em entrevista coletiva. Ele relatou que seis pessoas morreram e mais de 30 pessoas foram transportadas para hospitais com ferimentos após os acidentes, que ocorreram nas pistas sul e norte.

Bombeiros trabalham no local dos acidentes envolvendo entre 40 e 60 carros no Estado de Illinois Foto: WICS TV via AP - 1º/5/2023

Fotos da devastação mostraram os restos fumegantes de dezenas de veículos, incluindo caminhões longos, empilhados um após o outro, e outros carros estacionados ao lado na grama. Uma cena saturada pela presença de poeira ocre.

Starrick disse que essas tempestades de poeira ofuscantes já aconteceram antes nas estradas de Illinois “onde, infelizmente, tem ventos excessivamente fortes” que sopram o solo dos campos. Os agricultores estão atualmente ocupados com o plantio nos campos em Illinois e na região do Centro-Oeste. A rodovia ficará fechada até esta terça-feira.

“A visibilidade na área está baixa devido à poeira”, disse a Polícia do Estado de Illinois anteriormente em um comunicado. “O tráfego é orientado a buscar rotas alternativas”. O Auburn Travel Centre em Divernon foi estabelecido como um ponto de reunificação para os viajantes./AP e AFP

