Tempestade inunda cidade na Argentina e deixa mortos e milhares de desabrigados

Dez pessoas morreram e mais de 1.300 foram retiradas de suas casas em Bahía Blanca, no sul da província de Buenos Aires, na Argentina, devido às fortes chuvas que inundaram casas e hospitais, destruíram estradas e levaram as autoridades a cortar o fornecimento de eletricidade por segurança. As informações são do início deste sábado(8).

PUBLICIDADE Os falecidos “já são 10”, informou a prefeitura em um comunicado, acrescentando que pelo menos cinco morreram em vias públicas e que não se descarta a possibilidade de mais vítimas fatais. “Até o momento, a estimativa de pessoas retiradas chega a 1.321”, acrescentou o governo da cidade de 350 mil habitantes. Enquanto isso, o governo nacional autorizou uma ajuda de 10 bilhões de pesos (cerca de US$9,2 milhões, na taxa de câmbio oficial) para reparar os danos.

Forte tempestade provoca inundação histórica em Bahía Blanca, na Argentina Foto: Pablo Presti/ AFP

“O chefe de gabinete entrou em contato com o prefeito de Bahía Blanca, que solicitou uma ajuda econômica de 10 bilhões de pesos para reparar os danos, e já autorizamos. Esperamos que a situação melhore em breve!”, escreveu o ministro da Economia, Luis Caputo, em sua conta na rede X, antigo Twitter, na sexta-feira (7).

O prefeito Federico Susbielles informou em um vídeo publicado na sexta-feira à tarde que, apesar da interrupção da chuva, “grande parte da cidade continua submersa” e pediu à população que evite “sair de suas casas”.

Inundação provocou a morte de dez pessoas 1.300 tiveram de deixar as suas casas em Bahía Blanca Foto: Pablo Presti/AFP

A tempestade despejou mais de 400 milímetros de chuva em oito horas, o equivalente ao total de precipitação anual de Bahía Blanca. “Isso é algo inédito”, afirmou o ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Javier Alonso, ao canal TN.

Recorde anterior

“A tempestade mais intensa registrada em Bahía Blanca havia ocorrido em 1930, com 175 milímetros. Esta foi quase três vezes maior”, acrescentou Alonso.

O temporal, que começou na madrugada de sexta-feira (7), deixou grande parte da cidade costeira sem energia elétrica. Localizada a 600 quilômetros ao sul de Buenos Aires, Bahía Blanca abriga um dos principais portos da Argentina.

A prefeitura suspendeu o fornecimento de eletricidade por motivos de segurança, devido às inundações.

A água invadiu as salas de internação do Hospital Interzonal de Agudos José Penna, um dos principais da cidade, forçando a retirada de pacientes e funcionários.

Veículo militar é usado para transitar nas ruas inundadas e socorrer a população de Bahía Blanca Foto: Pablo Presti/AFP

“Os pacientes do hospital Penna estão sendo transferidos com a ajuda do Exército, enquanto os danos continuam sendo avaliados”, informou o governo de Buenos Aires em um comunicado.

O governo nacional mobilizou forças federais e a guarda costeira, que auxiliou os afetados com botes infláveis. Além disso, o ministro da Defesa, Luis Petri, e a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, viajaram para a região atingida.

Chuva histórica

O volume de precipitação foi o dobro da média histórica, segundo relatórios. "Estava chovendo e, de repente, vimos que a rua estava cheia de água. Entraram cerca de um metro e meio de água na minha casa. Colocamos as crianças no caminhão e ficamos aqui dentro. Ainda temos mais de um metro de água e não podemos sair", relatou Flavia Viera Romero ao canal LN+. A fachada de sua casa estava submersa até as janelas. "Estamos com minha família, nos abrigamos no caminhão", disse ela.

Chanceler da UE defende ‘intensificar apoio militar’ à Ucrânia após novos bombardeios russos

Rússia volta a bombardear a Ucrânia; Zelenski diz estar ‘comprometido com o diálogo’ com os EUA Imagens de televisão e vídeos compartilhados por moradores nas redes sociais mostram enfermeiros e profissionais de saúde carregando bebês nos braços durante a evacuação do hospital. Mais tarde, o Exército prestou assistência.

Devido ao temporal, as autoridades suspenderam todas as atividades e fecharam o aeroporto local.

Aeroporto de Bahía Blanca foi fechado por causa da enchente Foto: Pablo Presti/AFP

As ruas da cidade, inclinadas em direção ao mar, aumentaram a força das correntezas, que, segundo as imagens divulgadas, arrastavam veículos e tudo o que encontravam pelo caminho.

Bahía Blanca tem um histórico trágico de desastres climáticos. O mais recente, em dezembro de 2023, foi um temporal com ventos fortes que deixou 13 mortos, destruiu casas e causou grandes danos à infraestrutura da cidade, resultando em perdas milionárias./AFP