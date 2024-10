Inundações e deslizamentos de terra provocados por uma tempestade tropical no nordeste das Filipinas, na quinta-feira, 24, deixaram pelo menos 24 mortos. A situação levou as autoridades a correrem para conseguir barcos motorizados a fim de resgatar moradores presos, alguns em telhados.

O governo fechou escolas e escritórios — exceto aqueles urgentemente necessários para a reação ao desastre — pelo segundo dia em toda a ilha de Luzon, para proteger milhões de pessoas depois que a tempestade tropical Trami atingiu a província de Isabela, no nordeste do país.

A foto de visão aérea mostra veículos de construção inundados e casas submersas ao fundo, resultado das fortes chuvas trazidas pela Tempestade Tropical Trami na cidade de Bato Foto: Zalrian Sayat/AFP

Possibilidade de tufão

A tempestade começou a se afastar da costa da província de Ilocos Sur, no noroeste, em direção ao Mar da China Meridional na tarde de quinta-feira, com ventos de até 95 km/h e rajadas de até 115 km/h. A tempestade estava se movendo em direção ao sudoeste e poderia se intensificar em um tufão sobre o Mar da China Meridional, segundo previsões meteorológicas do governo. O número de mortos deve aumentar à medida que vilarejos isolados por enchentes e estradas bloqueadas por deslizamentos de terra e árvores caídas conseguirem enviar relatórios, disseram policiais e autoridades provinciais.

A maioria das mortes foi relatada na região de Bicol, composta por seis províncias e situada ao sudeste de Manila, onde pelo menos 21 pessoas morreram, incluindo 8 residentes na cidade de Naga, que foi inundada por enchentes repentinas enquanto a tempestade Trami se aproximava na terça-feira, despejando mais de dois meses de chuva em apenas 24 horas, disseram o chefe regional da polícia, Andre Dizon, e outros oficiais.

Embora milhares de moradores, que ficaram presos nas enchentes, tenham sido resgatados pelas forças do governo, muitos mais precisavam ser salvos na quinta-feira na região de Bicol, incluindo alguns que estavam em telhados.

2 milhões de pessoas afetada

Cerca de 1.500 policiais foram mobilizados para trabalhos de mitigação de desastres, disse Dizon. “Não podemos resgatar todos de uma vez porque são muitos e precisamos de mais barcos motorizados”, disse Dizon à Associated Press por telefone. “Estamos buscando maneiras de entregar comida e água para aqueles que estão presos, mas que não podem desocupar imediatamente.”

As enchentes arrastaram e submergiram carros em algumas partes da cidade de Naga, enquanto fluxos de lama do vulcão Mayon, um dos 24 vulcões ativos do país, na província vizinha de Albay, engoliram vários veículos, disse Dizon. O tempo tempestuoso continuava na região, dificultando os esforços de socorro, disseram as autoridades.

A agência do governo de mitigação de desastres disse que mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas pela tempestade, incluindo 75.400 moradores que foram deslocados de suas casas e estão abrigados em áreas seguras. Mais de 1.000 casas foram danificadas, principalmente na região de Bicol, e quase 300 estradas e pontes estavam intransitáveis devido a inundações, deslizamentos de terra ou árvores caídas, informou a agência.

A tempestade também provocou a suspensão dos serviços de balsa entre ilhas em mais de 120 portos, deixando quase 7.000 passageiros e trabalhadores de carga retidos, informou a guarda costeira das Filipinas.

Cerca de 20 tempestades e tufões atingem as Filipinas a cada ano. Em 2013, o tufão Haiyan, um dos ciclones tropicais mais fortes já registrados no mundo, deixou mais de 7.300 pessoas mortas ou desaparecidas e destruiu vilarejos inteiros./AP