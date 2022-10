Tempestade tropical nas Filipinas deixa ao menos 98 mortos

Publicidade

MANILA - A tempestade tropical Nalgae deixou ao menos 98 mortos em sua passagem pelas Filipinas neste fim de semana, segundo a agência de desastres do país. As equipes de resgates ajudam os habitantes da capital Manila presos nas inundações. O número de mortos foi atualizado neste domingo, 30, depois que mais mortos foram sendo encontrados.

A tempestade atingiu a ilha principal de Luzon na noite de sábado, 29, varrendo tudo em seu caminho e causando quedas de energia.

Leia também Mortes em Halloween expõem falhas em controle de grandes eventos na Coreia do Sul

A destruição, no entanto, começou muito antes, com fortes chuvas inundando principalmente áreas rurais na ilha de Mindanao, no sul, na quinta-feira, seguidas por deslizamentos de terra e inundações mortais na sexta. Segundo o serviço de desastres, pouco mais da metade das vítimas morreram em Mindanao.

Homem limpa detritos em uma rua em Noveleta, na província de Cavite, nas Filipinas Foto: Jam Sta Rosa/AFP

Em Paranaque, um subúrbio de Manila, os socorristas tiveram que atravessar nadando as águas de 3 metros de altura durante a noite para alcançar 60 pessoas, incluindo crianças, presas no último andar de um prédio, disse uma autoridade local.

“Eles gritavam e choravam de pânico porque não conseguiam sair”, disse Noel Japlos, chefe da cidade, à AFP. Várias pessoas ficaram presas pelas águas da enchente a caminho de uma festa.

Na cidade vizinha de Kawit, um corpo em um caixão branco flutuava em uma rua inundada, observou um fotógrafo da AFP. O caixão provavelmente foi varrido durante uma enchente em um cemitério próximo, segundo moradores.

Continua após a publicidade

“É muito difícil. Não podemos nos mover por causa das inundações”, disse um dos moradores, Andinor Cairme, à AFP.

Uma foto aérea mostra uma vila inundada em Tuguegarao, província de Cagayan, ao norte de Manila Foto: AFP

Imagens divulgadas pela Guarda Costeira mostraram equipes de resgate usando uma geladeira como barco improvisado para retirar crianças de uma comunidade inundada na ilha central de Leyte.

A tempestade recuou para o Mar da China Meridional na tarde deste domingo, anunciaram os serviços meteorológicos das Filipinas.

As Filipinas sofrem uma média de 20 grandes tempestades por ano que deixam centenas de mortos e mantêm grandes regiões na pobreza perpétua. Os cientistas alertam que essas tempestades ficaram mais fortes com o aumento do aquecimento global./AFP