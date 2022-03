Estratégia dúbia da China na guerra na Ucrânia começa a dar sinais de desgaste

THE WASHINGTON POST - Em uma conversa recente entre especialistas americanos e chineses, o lado chinês, citando pequenas mudanças na linguagem, insistiu que Pequim estava se distanciando da guerra de Vladimir Putin.

Para os participantes americanos, segundo Jude Blanchette, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, que estava lá, a resposta incrédula foi: “Ah, é mesmo?”

“O argumento deles era que a linguagem estava mudando, embora sutilmente, para mostrar descontentamento com a Rússia”, disse Blanchette sobre a discussão durante o intercâmbio entre os especialistas. “Isso nos pareceu um molho muito fraco.”

O presidente da China, Xi Jinping, durante cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Inverno; pressão no país por posicionamento mais firme sobre a Guerra na Ucrânia aumenta. Foto: Gabriela Bhaskar/The New York Times

Três semanas após o início do maior confronto militar na Europa desde a 2ª. Guerra, o esforço da China para não desagradar nem a Rússia nem a coalizão internacional que impõe sanções a Putin parece cada vez mais insustentável.

Está crescendo uma desconexão entre a imagem de neutralidade que Pequim quer projetar e a estratégia de longo prazo do presidente Xi Jinping de promover laços com a Rússia como parceiro prioritário no impasse com os Estados Unidos e seus aliados.

Um risco geopolítico

A pressão dos governos ocidentais - e de acadêmicos e da opinião pública chinesas - está aumentando sobre a liderança chinesa para usar seus laços econômicos com a Rússia para forçar um cessar-fogo. Mas fazer isso é um risco para os líderes chineses, que têm pouca experiência em lidar com crises geopolíticas longe de seu território.

“A maioria da comunidade internacional está muito descontente com a posição da China, e a imagem internacional da China pode não melhorar como resultado”, disse Tong Zhao, membro do Carnegie Endowment for International Peace, com sede em Pequim. “Parece que a China não é muito habilidosa em jogar jogos geopolíticos internacionais.”

Apesar de algumas tentativas de se distanciar da Rússia, disse ele, a abordagem de Pequim permanece fundamentalmente a mesma e “muito genérica, porque não acho que a China saiba neste momento quais principais mudanças políticas deve adotar”.

Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Chinese President Xi Jinping in Beijing, China February 4, 2022. Sputnik/Aleksey Druzhinin/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. Foto: Aleksey Druzhinin/Kremlin via Reuters

Entre as mudanças de linguagem estava a decisão de Xi de chamar a invasão de “guerra” pela primeira vez ao falar com seus colegas alemães e franceses na semana passada - um afastamento de semanas de descrição oficial da guerra como uma “operação militar especial” ou uma “situação”.

O embaixador da China na Ucrânia, Fan Xianrong, reuniu-se na segunda-feira, 14, com o chefe da administração regional de Lviv e prometeu que a China seria “uma boa força para a Ucrânia, tanto econômica quanto politicamente”.

Sinais positivos de Pequim?

Esses ajustes nas mensagens diplomáticas e aberturas para a Ucrânia foram considerados sinais positivos por aqueles na Europa que estão ansiosos para que a China use sua influência sobre a Rússia para pressionar por um acordo negociado.

Mas suas esperanças provavelmente são infundadas, de acordo com Andrew Small, membro sênior do German Marshall Fund. “Existem pequenos pedaços de posicionamento tático para lidar com as consequências do apoio que eles estenderam à Rússia, mas nada se desvia dos fundamentos de apoio [a Putin]”, disse ele.

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, sugeriu que seu país está disposto a ser um mediador, mas a China tem pouca experiência em atuar como pacificadora em disputas internacionais. Durante anos, a política externa chinesa tem sido uma extensão das prioridades políticas domésticas, onde a principal prioridade é preservar a segurança do regime. As poucas vezes em que a China esteve diretamente envolvida em negociações envolveu assuntos em sua esfera imediata de influência, como sediar diálogos de seis partes para retardar os programas de desenvolvimento nuclear e de mísseis da Coreia do Norte, ou organizar conversas entre grupos rebeldes e a junta em Mianmar para evitar uma crise de refugiados em sua fronteira.

O melhor que a China poderia fazer, disse Small, seria sediar reuniões ou enviar mensagens entre as partes, mas as autoridades carecem de compreensão ou incentivo para pressionar as partes em direção a um acordo duradouro. “Eles não vão correr atrás de novas propostas para arranjos de segurança na Europa, porque isso pode explodir em seus rostos”, disse ele.

Teorias da conspiração e propaganda

Os esforços da China para se apresentar como uma parte neutra foram ainda mais prejudicados quando seu Ministério das Relações Exteriores apoiou teorias da conspiração russa sobre supostos programas de armas biológicas apoiados pelos EUA na Ucrânia, na semana passada.

“Isso é um mau presságio não apenas para o relacionamento da China com os Estados Unidos, mas também para seus laços com a Europa”, escreveram analistas da Alliance for Securing Democracy em um estudo recente sobre desinformação coordenada entre China e Rússia. “A resposta da China à invasão da Rússia é vista como um teste decisivo - e Pequim está falhando”.

Yang Jiechi, principal diplomata da China, encontra-se com o conselheiro de segurança nacional dos EUA Jake Sullivan em Roma em 14 de março de 2022. Foto: Jin Mamengni/Xinhua via AP

Há argumentos dentro da China de que Pequim está cometendo um erro tático ao ficar com Moscou e atacar o Ocidente. Um ensaio incomumente franco de um estudioso chinês sênior publicado no fim de semana argumentou que a tentativa de dividir a diferença entre a Rússia e o Ocidente poderia alienar grande parte do mundo e deixar a China em uma situação pior.

Para salvaguardar os interesses da China, Pequim deve escolher “o menor dos dois males e descarregar o fardo da Rússia o mais rápido possível”, escreveu Hu Wei, vice-presidente do Centro de Pesquisa de Políticas Públicas do Gabinete do Conselheiro do Conselho de Estado da China. “Atualmente, estima-se que ainda haja um período de janela de uma ou duas semanas antes que a China perca seu espaço de manobra. A China deve agir de forma decisiva”.

A liderança da China parece indiferente a tais apelos. O artigo de Hu foi censurado logo após ser publicado.

As autoridades chinesas, em vez disso, promovem o “princípio de segurança indivisível” da Rússia e argumentam que as preocupações de segurança de Putin são legítimas e causadas pela expansão da Otan e do apoio ocidental a “revoluções coloridas” e reformas democráticas. Embora as autoridades chinesas afirmem que a China apoia a paz e o fim da guerra o mais rápido possível, a mídia estatal é predominantemente pró-russa em suas reportagens, e as vozes e comentários antiguerra foram silenciados.

Em um ano em que Xi deve romper com a tradição e assumir um controverso terceiro mandato e estender seu governo sobre o país indefinidamente, uma reviravolta na crise da Ucrânia é impensável.

“Uma mudança dramática na Rússia vai levantar questões sobre sua liderança”, disse Yun Sun, diretor do programa da China no Stimson Center.

Muitas das preocupações da Rússia sobre a hegemonia ideológica dos EUA e os blocos de segurança ocidentais são compartilhadas pela China. Observar como os países ocidentais pressionam a Rússia pode ter consolidado uma visão de que reparar as relações com o Ocidente é uma causa perdida.

Os ministros da Defesa da Rússia, Serguei Shoigi, e da China, Wei Fenghe, assistem a exercício militar conjunto em 13 de agosto de 2021. Foto: Savitskiy Vadim/Russian Defense Ministry Press Service via AP

“Isso só contribui para a visão chinesa de que o próximo alvo estratégico do Ocidente é a China, e haverá um confronto entre a China e o Ocidente mais cedo ou mais tarde”, disse Zhao.

A mudança fundamental na posição da China em relação à Rússia pode ser vista comparando sua resposta à Ucrânia com a forma como ela lidou com a anexação da Crimeia por Putin em 2014. Naquela época, Pequim adotou uma posição mais cautelosa, nunca reconheceu a demanda russa e evitou apoiar as exigências de Moscou para que a Otan voltasse ao seu status anterior a 1997.

Desta vez, embora a China tenha expressado consternação com o conflito, seu apoio à posição anti-Otan da Rússia não vacilou.

“Esta é uma aposta de longo prazo que Xi Jinping fez”, disse Small. “Existem muitos relacionamentos que a China está disposta a descartar, mas também há uma visão de que você se apega a certos países e a Rússia é um pelo qual você se inclinará para trás”.