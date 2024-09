Teoria da conspiração espalhada por trumpistas acusa Kamala de usar brinco com escuta em debate

A teoria da conspiração começou a circular no X (antigo Twitter) ainda durante o debate, e chegou a outras redes, como a Truth Social, do próprio Donald Trump. As publicações comparam fotos do acessório usado por Kamala no debate ao Nova H1 audio, fone sem fio embutido em brinco de pérolas banhado a ouro.

“Circulam rumores de que Kamala Harris estava usando brincos com áudio e sendo alimentada com falas. Isso não é contra as regras do debate?”, questiona uma publicação na Truth Social, em resposta ao perfil oficial de Trump, que continava espalhando alegações falsas sobre imigrantes depois do debate.