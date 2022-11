Terremoto causa destruição e deixa mais de 100 mortos e feridos na Indonésia

Publicidade

Um forte terremoto abalou a ilha de Java, a principal da Indonésia, matando pelo menos 162 pessoas, ferindo outras centenas e derrubando, total ou parcialmente, prédios públicos e residenciais nesta segunda-feira, 21. Autoridades do país asiático trabalham desde o início da manhã em operações de resgate e de atendimento às vítimas, mas muitas pessoas seguem presas em escombros ou soterradas ― o que pode fazer com que o número de vítimas aumente.

De acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS), o abalo sísmico atingiu 5,6 graus na Escala Richter. O epicentro foi registrado perto da cidade de Cianjur, em um dos distritos mais propensos a desastres do país, localizado a cerca de 110 quilômetros ao sudeste de Jacarta

Na cidade, centenas de prédios desabaram e houve deslizamentos de terra, que impediram muitas pessoas de chegarem ao principal hospital da cidade. O próprio hospital foi danificado e ficou sem energia elétrica, segundo Herman Suherman, funcionário do governo em Cianjur. “Isso é esmagador”, disse ele, acrescentando que o hospital estava desesperado por mais médicos, para tratar a enxurrada de feridos, e pela restauração da energia.

Pessoas são socorridas em estacionamento de hospital em Cianjur, na ilha de Java. Foto: Firman Taqur/ AP

Ao longo do dia, autoridades locais e nacionais se revezaram para atualizar o número de vítimas. Em um dos primeiros relatos, o número era de 46 mortos e 700 feridos. As fatalidades aumentaram a cada boletim: 56, depois 61, e aumentou significativamente à medida que novos relatórios foram computados. Ao cair da noite (começo da tarde em Brasília), Ridwan Kamil, governador de Java Ocidental, disse que 162 pessoas morreram.

Como as equipes continuam a trabalhar em escombros de edifícios e em áreas de deslizamento de terra, a polícia em Cianjur disse que o número de mortes provavelmente aumentará, porque muitas pessoas ficaram presas sob as estruturas. Segundo a imprensa local, estabelecimentos comerciais, um hospital e uma escola islâmica estão entre as construções que sofreram grandes danos.

“Existem moradores presos em lugares isolados, portanto, acreditamos que o número de feridos e mortos aumentará com o tempo”, disse Suherman, acrescentando que muitas pessoas, incapazes de chegar ao hospital, estavam sendo tratadas onde quer que estivessem feridas.

Sobreviventes se uniram aos trabalhos de busca, cavando com urgência, às vezes usando apenas as mãos, na tentar resgatar as vítimas presas nos escombros. Um vídeo de televisão mostrou equipes de resgate incapazes de alcançar as vítimas devido à falta de ferramentas para cavar.

Homens tentam retirar escombros de loja destruída por terremoto na Indonésia. Foto: Firman Taqur/ AP

O governo ergueu tendas do lado de fora do hospital danificado para abrigar e tratar os feridos. Muitos chegaram em motos porque as ambulâncias e outros veículos não conseguiam passar por deslizamentos de terra que bloquearam algumas estradas. À medida que mais vítimas chegavam, os socorristas priorizavam aqueles que precisavam de tratamento imediato. Tanto o hospital quanto as tendas ao redor estavam lotados, disse Ridwan Kamil.

Muitas das vítimas eram mulheres e crianças que estavam dentro de casa. Muitos membros da família foram separados pelo terremoto, segundo o governador.

Vários dos feridos reclamaram de dores nos ombros e nas costelas por serem atingidos por destroços. De acordo com os primeiros relatórios da Agência Nacional de Mitigação de Desastres da Indonésia, o terremoto destruiu 343 edifícios e danificou muitos outros, incluindo alguns escritórios do governo, escolas e casas religiosas.

Tremor em Jacarta

“Pedimos às pessoas que permaneçam do lado de fora dos prédios no momento, levando em consideração a possibilidade de tremores secundários”, solicitou Dwikorita Karnawati, diretora da agência indonésia de meteorologia.

O tremor também foi sentido em Jacarta, mas as autoridades não relataram vítimas ou danos consideráveis na cidade. Centenas de pessoas esperavam do lado de fora dos edifícios após o terremoto. Algumas usavam capacetes de proteção contra possíveis quedas de destroços.

Homem observa a própria casa, parcialmente destruída pelo terremoto desta segunda-feira, em Cianjur. Foto: Yulius Satria Wijaya via Reuters

A Indonésia registra com frequência terremotos por estar localizada na região conhecida como “círculo de fogo” do Pacífico. Em 2018, mais de 550 pessoas morreram em um terremoto que afetou as ilhas de Lombok e Sumbawa.

No mesmo ano, um tremor de 7,5 graus de magnitude provocou um tsunami que atingiu Palu, na ilha de Sulawesi, e deixou 4.300 mortos o desaparecidos.

Em 2006, a ilha de Java sofreu um terremoto de 6,3 graus, uma tragédia que provocou 6.000 mortes e dezenas de milhares de feridos. Mas o país continua marcado pelo terremoto de 26 de dezembro de 2004, de 9,1 graus de magnitude, na costa de Sumatra.

O tremor desencadeou um tsunami devastador que matou 220.000 pessoas na região, incluindo 170.000 na Indonésia, uma das maiores catástrofes naturais registradas na história. /NYT e AFP