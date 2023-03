Terremoto de 6,1 graus afeta norte do Japão

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu a ilha de Hokkaido e a província de Aomori, no norte do Japão nesta terça-feira, 28. O tremor aconteceu às 18h18 (6h18 de Brasília), e as autoridades locais não registraram danos nem emitiram alertas de tsunami.

Este é o segundo terremoto no intervalo dos últimos sete dias no continente. O último aconteceu em 21 de março, com magnitude 6,5, abalou grande parte do Paquistão e Afeganistão, deixando nove mortos e mais de 200 pessoas feridas.

Há sete dias, um terremoto de magnitude 6,5 deixou mais de 200 pessoas feridas na Ásia Foto: Naveed Ali / AP

Segundo a Reuters, um terremoto da mesma magnitude, 6,1, foi registrado em fevereiro, quando atingiu a península de Nemuro, localizada na ilha japonesa de Hokkaido.

A imprensa local não registrou pessoas feridas com o tremor desta terça-feira e disse que a profundidade do terremoto é estimada em 20 quilômetros.