Terremoto de magnitude 6,0 atinge o Irã e deixa pelo menos três mortos

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o Irã na madrugada deste sábado (horário local), 1º, e deixou pelo menos 3 mortos e 19 feridos, de acordo com a televisão estatal IRNA. O tremor também foi registrado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Inicialmente, o USGS havia divulgado um grau de magnitude de 6,2, mas corrigiu a informação em seguida.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 10 km (6,21 milhas), segundo a Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC), e o epicentro foi a 100 quilômetros a sudoeste da cidade portuária de Bandar Abbas. O terremoto aconteceu um minuto depois de outro tremor de magnitude 5,7.

As três pessoas morreram na aldeia Sayeh Khosh, próxima ao epicentro do terremoto, informou a IRNA. De acordo com a emissora, o Conselho Islâmico do local afirmou que os corpos foram retirados de escombros.

Imagem de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mostra pessoas do lado de fora de prédios residenciais após terremoto na região. Irã foi o país mais atingido, mas nações vizinhas também sentiram o tremor Foto: Ali Haider/ EFE

O tremor também foi sentido em outros países do Oriente Médio, informou o USGS. São eles: Bahrein, Arábia Saudita, Irã, Omã, Paquistão, Catar, Emirados Árabes Unidos e Afeganistão.

A magnitude não é considerada muito alta pelos serviços geológicos. Entretanto, a depender da região atingida, o tremor pode causar um grande número de mortos, como no terremoto ocorrido no Afeganistão no último dia 22, que deixou ao menos mil mortos e 1,6 mil pessoas feridas. Nesse caso, a magnitude foi de 6,1 e o epicentro aconteceu na província de Paktika, cerca de 50 quilômetros a sudoeste da cidade afegã de Khost.

O Irã está situado em meio a várias placas tectônicas e é atravessado por várias falhas geológicas, que o convertem em um país de alta atividade sísmica. O terremoto mais mortal da história do país foi em 1990, com magnitude de 7,4, que deixou 40 mil mortos. /Com informações da AFP

Esta notícia está em atualização