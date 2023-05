Terremoto de magnitude 6,6 abala a fronteira entre a Colômbia e o Panamá

Um terremoto de magnitude 6,6, com epicentro em ponto remoto da fronteira entre o Panamá e a Colômbia, abalou parte do território de ambos os países na madrugada desta quinta-feira, 24. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) não houve nenhum registro inicial de vítimas ou danos materiais.

O movimento ocorreu às 23H05 locais, cerca de 1H desta quinta-feira, a uma profundidade de 10 quilômetros e a 40 km do município de Puerto Obaldía, no Panamá, nas águas do Mar das Caraíbas, segundo um boletim enviado pelo USGS. Cerca de 10 minutos depois, um tremor secundário com magnitude de 4,9 foi registrado.

As autoridades da Colômbia e dos Estados Unidos excluíram a possibilidade de tsunamis após um dos terremotos mais fortes dos últimos anos na região.

Moradores das cidades colombianas de Medellín e Cali também sentiram o tremor. No Panamá, de acordo com o Sistema Nacional de Proteção Civil (Sinaproc), o sismo foi sentido na região indígena de Guna Yala, nas Caraíbas, e na região de selva de Darien, na área metropolitana da Cidade do Panamá. A região abriga uma área que é uma das principais rotas terrestres para os migrantes que se dirigem para o norte vindos da América do Sul. Centenas de milhares de migrantes o cruzaram nos últimos anos.

Segundo o Centro de Operações de Emergência foi descartado a possibilidade de um tsunami, mas as equipes prosseguem no monitoramento do entorno.

No entanto, “não há registro de quaisquer danos”, acrescentou o Sinaproc na sua conta do Twitter.

Os usuários do Twitter registraram o forte movimento de terra através de vários vídeos em ambos os lados da fronteira./AP, EFE, AFP