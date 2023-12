Terremoto deixa mais de 100 mortos no noroeste da China

Mais de 100 pessoas morreram em um terremoto que atingiu a província de Gansu, no noroeste da China, na manhã desta terça-feira, 19 (hora local). Muitas outras pessoas ficaram feridas no terremoto de pouca profundidade na região, onde ocorreram danos significativos, incluindo o colapso de casas, de acordo com o canal de televisão local CCTV.

As autoridades da província de Qinghai informaram que pelo menos 105 pessoas morreram e quase 400 ficaram feridas. Na província vizinha de Qinghai, o canal de televisão estatal CCTV anunciou um balanço de 13 mortos e 20 desaparecidos na cidade de Haidong.

O tremor de magnitude 5,9, de acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS), ocorreu a uma profundidade de dez quilômetros no final da noite.

A emissora estatal chinesa CCTV exibiu imagens da devastação após o terremoto no noroeste da China. Foto: CCTV

A agência estatal Xinhua informou que a magnitude do terremoto foi de 6,2 e que o tremor foi sentido na cidade histórica de Xi’an, na província de Shaanxi (norte), a cerca de 570 km de distância.

O epicentro do terremoto foi localizado 100 km ao sudoeste da capital provincial, Lanzhou, e foi seguido por vários tremores secundários.

Este é o terremoto com o maior número de vítimas na China desde 2014, quando mais de 600 pessoas faleceram em um tremor na província de Yunnan, sudoeste do país.

As equipes de resgate começaram a trabalhar na terça-feira, e o presidente Xi Jinping instou a fazer “todos os esforços” nas operações de busca e resgate.

Partes das províncias de Gansu e da vizinha Qinghai foram afetadas, segundo a Xinhua, e muitos residentes correram para as ruas.

A agência relatou cortes nos serviços de eletricidade e água em algumas aldeias, e vídeos postados nas redes sociais mostraram telhados desabados e destroços nas ruas.

As autoridades provinciais também se deslocaram para as áreas mais afetadas.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, aliado de Pequim, expressou “profundas condolências” a Xi e afirmou que o país compartilha “a dor dos que perderam seus entes queridos nesta catástrofe”.

Os terremotos são comuns na China. Em agosto, um terremoto de magnitude 5,4 atingiu o leste do país, deixando mais de 20 feridos e causando o desabamento de dezenas de edifício./AFP