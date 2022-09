Terremoto em Papua-Nova Guiné deixa ao menos quatro mortos

SYDNEY - Ao menos quatro pessoas morreram no terremoto de magnitude 7,6 registrado em Papua-Nova Guiné neste domingo, 11. A informação foi confirmada pela agência humanitária das Nações Unidas. As vítimas, que viviam nas remotas áreas montanhosas do país, foram atingidas por avalanches provocadas pelo tremor de terra.

Um dos óbitos ocorreu na Costa de Rai, na província de Madang, e os outros três na cidade de Wau, em Morobe. “Todos (os mortos) foram atingidos por deslizamentos de terra”, explicou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), em comunicado. Na ausência de dados oficiais do governo de Papua-Nova Guiné, o quantitativo de mortos é contabilizado com a ajuda de autoridades locais e de outras agências humanitárias.

A agência humanitária da ONU também informou que o terremoto feriu ao menos quatro pessoas, além de causar danos materiais “moderados a graves” a edifícios e infraestrutura. Segundo o primeiro-ministro de Papua, James Marape, as telecomunicações e eletricidade em algumas partes do país também foram afetadas. Na mensagem à nação, ele ainda indicou que o governo está coletando os dados para enviar ajuda às vítimas.

Criança fica ferida em terremoto de magnitude 7,6 em Papua-Nova Guiné. Foto: Manolos Aviation/Handout via Reuters

O terremoto de magnitude 7,6 atingiu Papua-Nova Guiné às 9h46 (horário local) de domingo e o epicentro foi localizado a 63 quilômetros da cidade montanhosa de Kainantu. Um alerta para risco de tsunami chegou a ser emitido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos, mas foi posteriormente retirado. Pelas redes sociais, moradores compartilharam imagens da destruição provocada pelo abalo.

A ilha da Nova Guiné, cuja metade ocidental pertencente à Indonésia, fica no “Anel de Fogo do Pacífico”, uma área de grande atividade sísmica e vulcânica que é abalada por cerca de 7 mil tremores a cada ano, a maioria deles moderados.

Uma série de terremotos vem atingindo a região nos últimos dias. No sábado, ao menos três tremores foram sentidos na ilha de Nova Guiné, cuja parte da área ainda pertence ao território de Papua-Nova Guiné. Em fevereiro de 2018, um terremoto de magnitude 7,5 deixou mais de 145 mortos e centenas de feridos em uma área montanhosa remota do país. /EFE