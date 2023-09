Terremoto no Marrocos: ‘Monumentos viraram ruínas’, diz vice-governadora do Ceará, que está no País

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), estava em Marrakesh participando, junto com uma comitiva do Estado, da 10ª Conferência Internacional de Geoparques, promovida pela Unesco, quando foi surpreendida pelo terremoto que atingiu o País nesta sexta-feira, 8. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela diz ter presenciado “centenas de famílias, desabrigados nas ruas, monumentos que viraram ruínas”. Mas diz que todos da delegação estão bem.

A conferência começou no dia 5 e iria até o dia 13, mas foi cancelada. Várias delegações brasileiras estavam participando do evento, que reunia cerca de 190 países. Geoparques, segundo definição da Unesco, “são áreas geográficas unificadas, onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são administrados com base em um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável”.

O terremoto atingiu a região de Marrakesh, deixando pelo menos 820 mortos e centenas de feridos, de acordo com um balanço preliminar divulgado pelo governo do país. Número de vítimas deve aumentar ainda mais à medida que buscas continuam e equipes de resgate chegam a áreas remotas.

Autoridades locais afirmam que a maior parte das vítimas está nas regiões de montanhas, de difícil acesso, onde há relatos de famílias inteiras presas sob os escombros.