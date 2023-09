Terremoto no Marrocos: empresária brasileira diz ter sentido o tremor a 500 km de distância

A brasileira Evelyn Franco participava do evento Desert Woman Summit Brasil, um encontro para mulheres no mundo dos negócios, quando foi surpreendida com os tremores no Marrocos, por causa do terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter, o maior em 120 anos no país. “Estávamos no terraço do hotel quando sentimos o tremor. Estava falando com uma amiga, quando aconteceu e até seguramos na mão uma da outra”, lembra.

O encontro é organizado pela empresária Janaina Araújo, do Instituto Léké, e vai de 7 a 10 de setembro. O Desert Woman Summit Brasil é realizado na região de Errachidia, a quase 500 km de distância do epicentro do terremoto. O evento reuniu cerca de 50 empresárias brasileiras, incluindo a presidente do conselho do Magalu, Luiza Helena Trajano. “Não tínhamos noção da proporção, liguei pro meu marido e ele do Brasil começou a me passar as notícias”, conta.

Evelyn conta que sua expectativa era visitar Marrakesh após o fim do evento de negócios, mas precisou mudar os planos. Com voo agendado para terça-feira, 12, a empresária espera conseguir adiantar o retorno ao Brasil. “Eu passaria dois dias em Marrakesh, mas impossível. Triste demais”, diz.