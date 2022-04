The Economist: Em busca da reeleição, Macron é o que separa a França do retrocesso dos extremistas

Quando foi eleito presidente da França pela primeira vez, em 2017, Emmanuel Macron tornou-se imediatamente o porta-estandarte do centrismo radical. Era jovem, inteligente e racional. Além disso, o momento era de pânico para os progressistas.

O Reino Unido havia decidido nas urnas deixar a União Europeia no ano anterior. Os EUA acabavam de eleger Donald Trump. Por toda a Europa, populistas estavam subindo nas pesquisas de opinião, mesmo em países sensatos como Suécia, Dinamarca e Alemanha. A extrema esquerda estava no poder na Grécia.

Leia também 44º dia de guerra: Ataque a estação de trem deixa ao menos 50 mortos e UE anuncia novas sanções

A Liga Norte, na Itália, estava prestes a entrar no governo como metade de uma coalizão totalmente populista que havia flertado com a possibilidade de abandonar o euro e repudiava migrantes resgatados no Mediterrâneo.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Por todo o mundo rico, políticos que prometiam levantar muros, ignorar especialistas, dar as costas para a realidade e mirar uma era dourada estavam em ascensão. Não surpreende que o triunfo de Macron em um dos mais cruciais países da Europa tenha ocasionado suspiros de alívio.

Emmanuel Macron faz campanha em mercado de Neuilly-sur-Seine, perto de Paris, em 8 de abril Foto: LUDOVIC MARIN

Em 10 de abril, Macron vai encarar os eleitores novamente. Desta vez, ele não baseia sua campanha tanto em suas aspirações para o centro radical, mas em seu histórico de reformador que mete a mão na massa, em sua visão de política externa e enquanto um líder que revigorou a política francesa. Em certo sentido, Macron parece estar próximo de poder afirmar que foi feita justiça à sua história.

Nossa previsão para a eleição dá a ele 98% de chance de passar para o segundo turno de 24 de abril e 78% de chance de ser reeleito (apesar deste índice ter diminuído recentemente). A vitória seria uma realização notável. A França não reelege um presidente que possui maioria na assembleia desde Charles de Gaulle, em 1965. Contudo, quanto mais atento o olhar, mais progressistas do mundo todo deveriam tomar o exemplo de Macron como um alerta.

Foi na política econômica que seu centrismo alcançou mais sucesso. Antes de assumir o cargo, em 2017, ele argumentou que a França deveria estar aberta para a globalização, mas se esforçar mais para equipar seus cidadãos com as habilidades necessárias para se adaptar à mudança. Suas reformas trabalhistas pró-mercado e novas regulações encarnavam essa filosofia e levaram a uma impressionante retomada no emprego e à criação de novas empresas.

Sistema de pensões

Em vez de tentar preservar empregos redundantes, ele fomentou treinamento e educação fundamental. No nível europeu, ele foi uma força motivadora no estabelecimento do Next Generation EU (NGEU), um fundo garantido conjuntamente de € 750 bilhões (cerca de R$ 3,8 trilhões) para ajudar as economias mais fracas da Europa a sair do buraco em que a covid-19 as havia jogado.

Mas Macron deixou muita coisa pendente para o segundo mandato. Ele foi ávido demais em acionar as alavancas do controle estatal, seja limitando preços da energia ou intervindo na administração de hipermercados. Apesar de sua competência afiada pela Escola Nacional de Administração, ele fracassou em restaurar a esperança dos excluídos na França. Apesar de seus apoiadores se apressarem para apontar que a covid atrapalhou seu caminho, Macron fracassou em reformar o labiríntico sistema de pensões.

Enquanto estadista internacional, Macron identificou corretamente a ameaça para a ordem ocidental que uma China em ascensão e uma Rússia irascível representam. Sua solução foi tentar estimular a União Europeia — um fórum onde a voz da França conta — mesmo que isso solape instituições que mantêm o Ocidente unido. Em vez de confrontar o presidente russo, Vladimir Putin, Macron argumentou a favor de construir pontes. Ele queria rebaixar a Otan, que acusou de sofrer uma “morte cerebral”, constituindo uma aliança homóloga na UE. Contudo, conforme mostrou a guerra na Ucrânia, o papel dos EUA em defender a Europa é indispensável.





Apesar dos esforços de Macron em derrotar jihadistas no Sahel tenham sido corajosos e louváveis, eles renderam poucos dividendos e agora estão se desmantelando. Suas negociações com o pueril Reino Unido pós-Brexit foram petulantes — exatamente como desejava o irresponsável primeiro-ministro britânico.

Foi em revigorar a política francesa que Macron fracassou mais. Na eleição de 2017, ele trucidou Marine Le Pen, uma nacionalista nostálgica, vencendo com 66%, contra 34% da adversária. Se ela conseguir passar para o segundo turno desta vez, o que é provável, as atuais pesquisas afirmam que Macron venceria com meros 53%, diante de 47% de sua rival. O índice de franceses que afirmaram em pesquisas de opinião que votariam na direita nacionalista ou na esquerda anticapitalista é de 51%, levemente maior do que o registro de votos nesses campos em 2017.

Em outras palavras, após cinco anos de governo do porta-estandarte do centrismo mundial, o apoio ao centro erodiu. Há muitas razões para isso. A guerra e a pandemia polarizaram a política — e não apenas na França. Macron também repele eleitores certas vezes com seu jeito afetado e jupteriano. Críticos o qualificam como “le président des riches” (o presidente dos ricos).

O apelido pegou em parte porque ele cortou o impraticável imposto francês sobre a riqueza, mas principalmente porque os trejeitos dele ainda são os do bem-sucedido banqueiro que ele foi no passado. Macron também enfrenta um problema que políticos responsáveis sempre enfrentam quando concorrem contra populista. Ele apresenta políticas enfadonhamente calcadas na realidade. E os populistas dizem qualquer coisa para cooptar eleitores, verdade ou mentira.

A razão final é que Macron mostrou uma negligência iliberal pelas instituições. Apesar de a velha política ter tido representantes oportunistas demais, os partidos da centro-esquerda e da centro-direita se tornaram coadjuvantes da política presidencial. É verdade que a responsabilidade pela renovação é deles, mas Macron dificultou as coisas para eles furtando-os de seus maiores talentos.

Presidente Emmanuel Macron em visita de campanha a Spezet, em 5 de abril Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

O que resta é a competição entre Macron e uma cacofonia de extremistas à esquerda e à direita. Como resultado, a coisa mais perto de um líder de oposição que a França possui é Le Pen — uma admiradora histórica de Putin que desprezaria as regras da UE, dando preferência a cidadãos franceses em todo o tipo de planejamento, de políticas habitacionais a empregatícias. A chance de 21% que ela tem de se eleger presidente é escandalosamente elevada.

Em 2016, Macron escreveu: “Se não tomarmos jeito, em cinco ou dez anos ela (Le Pen) estará no poder”. Como os centristas deveriam interpretar o preocupante fato de que, apesar de tudo o que Macron fez, suas palavras continuam tão verdadeiras hoje quanto naquela época?

Uma lição é que complexas concessões têm dificuldades para derrotar slogans. A política trata tanto de tribos e identidades que ganhos materiais em termos de empregos e crescimento econômico são necessários, mas não suficientes para vencer reeleições. Outra lição é que uma só pessoa é incapaz de sustentar o centro radical.

Isso ocorre não apenas porque coisa demais entra em jogo a cada reeleição e sucessores aparecem, mas também porque, como os centristas bem sabem, o ser humano é falho. O centrismo francês e seus primos progressistas anglo-americanos são sistemas que requerem constantes renovações por meio de debates e competições. Macron ainda tem nosso voto, mas ele precisa de companhia. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

© 2022 THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED. DIREITOS RESERVADOS. PUBLICADO SOB LICENÇA. O TEXTO ORIGINAL EM INGLÊS ESTÁ EM WWW.ECONOMIST.COM