The Economist: o elo entre as inundações e o fogo na Califórnia

Poucas coisas são mais bem-vindas na Califórnia do que a chuva. Lamente-se de um céu nublado que você inevitavelmente ouvirá como resposta alguma versão de “Nós precisamos dessa umidade”. Mas quando a chuva começou a cair na véspera do ano-novo, iniciando um ciclo de mais de uma semana de tempestades e interrompendo um período de três anos de seca extrema, o fenômeno pareceu assumir proporções bíblicas.

O normalmente plácido Rio Los Angeles fluiu enfurecido por seu canal de concreto até o Pacífico. Cerca de mil árvores na região de Sacramento, a capital do Estado, caíram. Até domingo, 22 pessoas tinham sido mortas pelas tempestades de inverno. Mais de 30 milhões de californianos chegaram a viver sob alertas de enchente. E mais clima úmido estava a caminho.

As tempestades que castigam a Califórnia são conhecidas como rios voadores, que atuam como corredores alongados – com centenas de quilômetros de comprimento – que carregam vapor d’água através da atmosfera em determinadas direções.

Inundações causadas pelas fortes tempestades na Califórnia deixaram inúmeras cidades embaixo d'água, como Monterey County, às margens do rio Salinas Foto: Noah Berger/AP Photo

Rios voadores tocam a terra normalmente nas costas ocidentais da América do Norte, do Chile, da África do Sul, da Europa e da Austrália, explica o climatologista Daniel Swain, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

Em sua manifestação mais suave, as tempestades podem simplesmente resultar em um dia chuvoso. E em sua forma mais severa, são equiparáveis aos furacões que castigam a Costa Leste dos Estados Unidos.

Bombeiro examina área tomada pelo fogo nas Montanhas de Santa Cruz, na Califórnia, em junho do ano passado Foto: Josh Edelson / AFP

Os rios voadores da Califórnia

A chuva que cai na Califórnia normalmente no inverno vem de rios voadores. A diferença neste ano é o número elevado de tempestades em rápida sucessão. Quando o solo fica saturado de umidade de uma tempestade, ele precisa de tempo para se recuperar antes de ser capaz de absorver mais chuva.

Mas desta vez as tempestades caíram uma atrás da outra. Quando rios transbordaram, o solo ressequido por anos de estiagem não foi capaz de absorver o excesso de água, ocasionando enchentes. Raízes de árvores quebradiças em razão da falta de umidade não conseguiram resistir aos ventos fortes e às inundações. Áreas castigadas por incêndios florestais são suscetíveis a enchentes-relâmpago e deslizamentos de encostas.

Pode parecer confuso a Califórnia estar debaixo d’água no mesmo momento em que o sudoeste americano sofre em meio aos seus 22 anos mais secos em ao menos 1,2 mil anos. Mas tanto a seca severa quanto as inundações no chamado Golden State são consequência das temperaturas que aumentam, como sugere a relação entre incêndios florestais e enchentes.

Quando as temperaturas se elevam, a atmosfera consegue concentrar mais vapor d’água. Uma atmosfera com sede sugará mais água de rios, reservatórios e solos. Isso se chama “demanda evaporativa”. Quando a atmosfera fica completamente saturada, pense numa esponja molhada, ela torce a si mesma, causando as precipitações.

Um morador de Merced, cidade na Califórnia fortemente atingida pelas inundações, carrega seus pertences: centenas obrigados a sair de casa Foto: Noah Berger/AP Photo

Um estudo publicado em 2018 na revista científica Nature Climate Change sugere que a Califórnia provavelmente experimentará de 25% a 100% mais eventos de “torções”, em que o Estado passa rapidamente de um verão extremamente seco para um inverno muito úmido.

Enquanto autoridades se concentram em escassez hídrica, preocupações a respeito de uma possível “megaenchente” que se rivaliza com a megaestiagem se espalham.

Em agosto, Xingying Huang, do Centro Nacional para Pesquisa Atmosférica, e Swain publicaram um estudo sugerindo que as mudanças climáticas já dobraram o risco de enchentes catastróficas causado por uma série de um mês de tempestades fortes de rios voadores.

Tamanha inundação, argumentam eles, transformaria temporariamente o Vale Central, potência agrícola do Estado, em um mar interno e inundaria os condados de Los Angeles e Orange, onde vivem 13 milhões de pessoas.

Inundações causadas pelos 'rios voadores' alagaram a cidade de Watsonville, na Califórnia: estado de emergência Foto: Brontë Wittpenn/San Francisco Chronicle/AP

Essas tempestades passarão e o verão poderá esgotar os ganhos alcançados em reservatórios e lençóis subterrâneos. A atenção se voltará novamente para a resposta à seca. Mas o aumento nas tempestades de rios voadores revela uma necessidade de se adaptar a tipos diferentes de clima extremo, não apenas à escassez de água.

Jeffrey Mount, do Instituto de Políticas Públicas da Califórnia, um centro de pesquisas, argumenta que o Vale Central deveria estar construindo diques afastados das margens do Rio Sacramento para dar às águas espaço para fluir.

Além de reduzir o risco de enchentes, várzeas mais amplas poderiam ajudar a fazer com que mais água escorresse para os aquíferos subterrâneos, reabastecendo reservatórios esvaziados por fazendeiros.

Joan Didion, escritora americana e natural de Sacramento, descreveu certa vez a incerteza da vida à beira dos rios do vale. “Acho que um dos rios está subindo”, escreveu ela, “ouvindo o rádio para escutar a que altura eles transbordariam e imaginando se e quando e onde os diques romperiam”. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO