The Economist: Suécia segue o exemplo da Finlândia na adesão à Otan

Finlândia é sinônimo de não alinhamento desde os tempos da Guerra Fria, quando a União Soviética forçava o país a permanecer neutro. Em janeiro deste ano, Sanna Marin, a primeira-ministra finlandesa, declarou que considerava “muito improvável” que seu país aderisse à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) durante seu mandato.

Leia também Suécia na Otan: por que depois de 200 anos de neutralidade país quer se juntar à aliança?

A invasão russa à Ucrânia subverteu muitas previsões. Em 12 de maio, Marin e o presidente finlandês, Sauli Niinisto, declararam que a Finlândia “deve solicitar” a adesão à Aliança Atlântica o quanto antes. A coalizão que governa o país deverá aprovar a decisão em 15 de maio, e a solicitação formal de adesão deverá ocorrer na próxima semana. O ataque de Vladimir Putin contra a Ucrânia, destinado a afastar a Otan das fronteiras da Rússia, em vez disso aproximou a aliança do território russo.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Os finlandeses coordenam a defesa de seu país proximamente com a Suécia, que também é não alinhada formalmente. Sob o governo de sua nova primeira-ministra, Magdalena Andersson, a Suécia também está se movendo na direção de aderir à Otan, só que de maneira mais cautelosa. Como na Finlândia, o momento crucial dos suecos virá em 15 de maio, quando o Partido Operário Social-Democrata, de Andersson, tomará sua decisão. Espera-se que a legenda apoie a adesão, revertendo seu antigo comprometimento de não alinhamento. A Suécia também deverá iniciar seu processo de adesão à Otan na próxima semana.

Agentes finlandeses patrulham fronteira do país com a Rússia Foto: Juho Kuva/The Washington Post

As visitas do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a Helsinque e Estocolmo, nesta semana, influenciaram os movimentos. Johnson, conforme ele afirmou à Economist, firmou o compromisso de que o Reino Unido defenderá ambos os países caso eles sejam atacados. Isso ajudou a abrandar temores de que a Rússia possa retaliar durante o período de tramitação de suas solicitações de adesão à Otan antes que os países sejam aceitos formalmente, período durante o qual o Artigo 5.º do estatuto da aliança ainda não lhes garantirá a defesa mútua prevista para os membros.

Não surpreende que a Finlândia esteja liderando a iniciativa. A relutância da Suécia em aderir à Otan sempre decorreu em parte da preocupação em relação à vizinha Finlândia, que os suecos temiam poder ser deixada em isolamento caso eles aderissem. Agora que os finlandeses estão mudando, os suecos seguem a toada. Mas a diferença também tem como raiz a política dentro de ambos os países e a noção de suas identidades próprias.

Os suecos estabeleceram o início de sua neutralidade na era napoleônica, quando eles começaram a ficar de fora das guerras europeias após uma série de infortúnios. Mas a política atual remonta à fundação da Otan, em 1949. O tratado de amizade da Finlândia com a União Soviética, depois dos países travarem guerra entre 1939 e 1940, exigia que os finlandeses ficassem de fora da aliança. A Suécia se preocupava com a possibilidade de que se juntar à Otan faria com que os soviéticos forçassem a Finlândia a aderir à sua própria aliança, o Pacto de Varsóvia.

“Ficar de fora da Otan foi uma decisão estratégica para ajudar a Finlândia”, afirma Janerik Larsson, da Free Enterprise Foundation, um instituto de análise de Estocolmo. A Suécia construiu domesticamente uma grande indústria de defesa e constituiu Forças Armadas robustas, com gasto de 3% a 4% de seu PIB em defesa entre os anos 60 e 70.

Mas enquanto o não alinhamento finlandês foi uma concessão pragmática ao poderio soviético, os suecos começaram a conferir à neutralidade uma dimensão moral. Sob o governo do primeiro-ministro sueco Olof Palme, um social-democrata que cumpriu vários mandatos, de 1969 até ser assassinado, em 1986, o país colocou em prática uma política externa orientada por direitos humanos, que manteve distante tanto os EUA quanto a União Soviética. Para protestar contra os abusos dos EUA na Guerra do Vietnã, Palme marchou ao lado do embaixador de Hanói em Moscou, e a Suécia ofereceu abrigo a desertores americanos.

“Havia um ditado que afirmava que é bom ser neutro; e, portanto, se ser sueco é ser neutro, é bom ser ser sueco”, afirma o parlamentar Pal Jonson, do Partido Moderado, de centro-direita, que preside a Comissão de Defesa do Parlamento sueco. A noção de excepcionalismo não era exclusividade da esquerda. Carl Bildt, um moderado que foi ministro de Relações Exteriores entre 2006 e 2014, costumava chamar a Suécia de “superpotência humanitária”. Mas os moderados passaram a apoiar a adesão à Otan em 2003, durante a guerra dos EUA no Iraque. Para os social-democratas, afirma Jonson, “não alinhamento militar era uma questão de identidade”.

A maioria dos partidos suecos atualmente se alinha com os os moderados. Os Liberais, um pequeno partido, apoiam a adesão desde 1999, ano em que a Otan interveio em Kosovo. O Partido do Centro e os Democratas Cristãos mudaram de posição em 2015, após a primeira invasão russa à Ucrânia. “Isso foi resultado do que vimos Putin fazendo em nossa vizinhança; entendemos a mensagem e mudamos nossa posição”, afirma Kerstin Lundgren, parlamentar do Partido do Centro e porta-voz da legenda a respeito de assuntos internacionais. Os Democratas Suecos, um grande partido de extrema direita com raízes racistas e ultranacionalistas, se opunha havia muito à adesão à Otan, mas mudou de posição no ano passado.

Ainda assim, o comprometimento com a neutralidade ainda é forte na esquerda. O Partido da Esquerda, um grupo socialista de extrema esquerda, se opõe firmemente à adesão. Hakan Svenneling, porta-voz para política externa da legenda, disse ao jornal Dagens Nyheter que os políticos finlandeses “não refletiram verdadeiramente a respeito dos riscos que a adesão à Otan implicam”. O pequeno Partido Verde sueco também se opõe à adesão.

Lundgren afirma ter dificuldade para entender esse raciocínio. Social-democratas que se opõem à adesão afirmam que o não alinhamento “gera estabilidade e segurança para nós e para a nossa região”, sem explicar de que maneira. Muitos parecem preocupados com a ideia de viver sob o guarda-chuva nuclear da Otan, em vez de se reconfortar com isso. Na prática, observa Jonson, o não alinhamento da Suécia terminou em 1995, quando o país aderiu à União Europeia: “Não temos uma voz sueca independente em assuntos internacionais, tentamos ter uma voz europeia forte em comum.”

Considerações políticas podem ser importantes para Andersson. Com as eleições parlamentares marcadas para 11 de setembro, ela deve ser cuidadosa para não perder eleitores para o Partido da Esquerda ou para os verdes. Mas as pesquisas mostram os social-democratas com 32% da preferência do eleitorado, seu maior índice em anos. A popularidade pessoal de Andersson ostentou invejáveis 59% em uma pesquisa Morning Consult. A maioria considerava que ela era favorável à adesão à Otan e que vinha manobrado habilmente seu partido para essa posição sem pressionar com força demais.

“Ela fez isso de maneira extraordinária, muitos não partidários dos social-democratas, como eu mesmo, estão muito impressionados”, afirma Larsson. Faz sentido para a Suécia movimentar-se mais lentamente do que a Finlândia. Se os suecos estão prestes a romper com sua secular política de neutralidade, eles precisarão de um amplo consenso para fazê-lo. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

© 2022 THE ECONOMIST NEWSPAPER LIMITED. DIREITOS RESERVADOS. PUBLICADO SOB LICENÇA. O TEXTO ORIGINAL EM INGLÊS ESTÁ EM WWW.ECONOMIST.COM