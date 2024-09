O jornal The New York Times anunciou seu apoio à candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, dizendo que ela é a “única escolha patriótica”. O artigo de opinião assinado pelo conselho editorial do jornal foi publicado nesta segunda-feira, 30, e traz duras críticas ao oponente da democrata, o candidato republicano Donald Trump. A publicação aponta a incapacidade de Trump em liderar o país devido a uma série de fatores, incluindo acusações criminais, idade avançada, desinteresse pela política e associações questionáveis.

“Ele provou ser moralmente inapto para um cargo que pede a seu ocupante que coloque o bem da nação acima do interesse próprio”, diz o texto.

A candidata democrata à presidência dos EUA, Kamala Harris. Foto: Carolyn Kaster/AP

PUBLICIDADE Os veículos de comunicação americanos e ingleses têm uma tradição histórica de declarar apoio a candidatos. A última vez que o The New York Times apoiou um candidato republicano foi em 1956, quando endossou Dwight D. Eisenhower. Em 2020, o jornal apoiou o atual presidente, Joe Biden, na disputa contra Donald Trump, que tentava a reeleição. Harris é citada no texto do jornal americano como uma “dedicada servidora pública” com um compromisso firme com a constituição. O conselho editorial escreveu ainda sobre as limitações de Trump e a necessidade de negar-lhe o voto para proteger a democracia dos EUA.

O jornal apela aos americanos para considerarem o histórico de Harris em comparação com o de Trump, especialmente diante das falhas do governo atual em áreas críticas como imigração, educação e violência armada.

“Ela pode não ser a candidata perfeita para todos os eleitores, especialmente aqueles que estão frustrados e irritados com as falhas do nosso governo em consertar o que está quebrado — do nosso sistema de imigração às escolas públicas, aos custos de moradia e à violência armada. No entanto, pedimos aos americanos que comparem o histórico da senhora Harris com o de seu oponente”, diz o texto.

A candidata é descrita ainda como alguém que oferece um futuro de união e planos concretos para melhorar a vida das famílias americanas. O conselho editorial destaca também os planos de Harris para a economia, saúde, política externa e imigração como fundamentais para a sua eleição em detrimento de Trump.

Apesar das várias críticas ao republicano, o jornal reconhece alguns aspectos positivos do mandato de Trump, mas conclui que suas falhas operacionais e imprudências superam quaisquer méritos, reiterando que Kamala Harris é a escolha certa para evitar danos duradouros à democracia americana.