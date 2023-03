Theresa Serber Malkiel, a sindicalista pioneira por trás do Dia Internacional das Mulheres

O Dia Internacional das Mulheres chega novamente, e com ele a oportunidade de ressaltar as contribuições das mulheres à história, à sociedade e à política — e, é claro, de vender coisas.

Mas como teve início a celebração da data? Alguns apontam para suas raízes comunistas; outros reivindicam uma origem americana. Ambas são tão verdadeiras quanto inexatas. O Dia Internacional das Mulheres começou com uma judia russa, na cidade de Nova York, antes de viajar para a União Soviética e voltar.

Theresa Serber Malkiel nasceu em 1874, no Império Russo, em uma região hoje pertencente ao oeste da Ucrânia. Ela veio de uma família de classe média e recebeu boa educação, mas sua família judia foi cada vez mais perseguida e emigrou para os Estados Unidos em 1891, quando ela tinha 17 anos.

Na cidade de Nova York, sua educação pouco importava, de acordo com a historiadora Sally Miller. Malkiel encontrou-se na mesma posição de desespero que tantas outras mulheres imigrantes e aceitou emprego em uma confecção. As condições eram brutais: os turnos podiam durar 18 horas, ferimentos eram comuns, e as mulheres ganhavam metade que os homens, o que mal bastava para o aluguel em cortiços lotados ou pensões. Então, como muitas imigrantes judias e italianas na época, Malkiel prontamente se juntou ao movimento trabalhista e abriu um sindicato para costureiras de capotes.

Movimento sindical

Malkiel também virou socialista e, aos 26 anos, casou-se com o advogado também socialista Leon Malkiel. O salário de seu marido permitiu a ela deixar o trabalho quase escravo, mas depois de se mudar para o subúrbio de Yonkers e ter um bebê Malkiel continuou seu ativismo, segundo escreveu Miller, dando assistência a mulheres imigrantes, assumindo posições de liderança no Partido Socialista da América e cofundando, com o marido, o jornal socialista New York Call (comentário: a filha do casal, Henrietta, cofundou posteriormente outra publicação, a Congressional Quarterly, com seu marido, Nelson Poynter).

Malkiel era uma articulada defensora da igualdade das mulheres e seu direito ao voto, apesar de receosa em relação às mulheres de classe alta, não imigrantes, que tendiam a liderar movimentos de sufragistas. Em seus panfletos, colunas e discursos, ela argumentava que a verdadeira igualdade — para mulheres, americanos negros, imigrantes e trabalhadores infantis — só viria por meio do socialismo.

Foi nesse contexto que ela propôs o primeiro Dia Nacional da Mulher, em 1909. De acordo com a historiadora Temma Kaplan, da Universidade Rutgers, eventos foram organizados em toda Nova York, onde milhares se juntaram para ouvir discursos e poemas, cantar hinos socialistas e pressionar pelo direito ao voto.

Alguns websites afirmam que o Dia Internacional das Mulheres marca a primeira greve liderada por mulheres conhecida, de 8 de março de 1857, ou que Malkiel buscou celebrar essa greve, mas não há nenhuma prova de que ela tenha existido. Jornais da época não a mencionam, apesar de ter havido ampla cobertura das greves lideradas por mulheres décadas antes em Pawtucket, Rhode Island, e Dover, Nova Hampshire. Além disso, o Dia da Mulher de Malkiel foi celebrado em 23 de fevereiro — não 8 de março — de 1909 (retomaremos o tema adiante).

O primeiro Dia Nacional da Mulher inaugurou um par de anos agitados para Malkiel. Posteriormente, em 1909 e em 1910, ela apoiou uma grande greve de costureiras de camisas femininas, que ficou conhecida como “Levante das 20 mil”, com ajuda financeira, discursos e colunas de jornal. Depois de resistir a um inverno levantando piquete, as grevistas foram em grande medida bem-sucedidas, conquistando melhores salários e horas de trabalho mais curtas, apesar de os donos da fábrica terem se recusado a atender preocupações de segurança.

Greves e mobilização

A greve acabou próximo do segundo Dia Nacional da Mulher, em 27 de fevereiro de 1910. Dessa vez, houve eventos em todo o país, e o New York Times registrou uma grande concentração no Carnegie Hall, onde os que discursaram foram “todos mulheres exceto um, e ele denuncia o Homem”. Em 1911, o movimento se espalhou para mulheres socialistas na Europa com eventos em Viena, mas que foram organizados em 18 de março, em honra à Comuna de Paris, de acordo com Miller.

Malkiel logo publicou um livro chamado “The Diary of a Shirtwaist Striker” (Diário de uma costureira grevista), um relato ficcionalizado do levante no qual uma jovem americana se une às suas colegas de trabalho imigrantes para exigir melhores condições laborais.

Mas, um ano após a aparente vitória das grevistas, sua precariedade tornou-se explícita. A Triangle Shirtwaist Factory, cujas trabalhadoras tinham participado do Levante das 20 mil, pegou fogo, e o incêndio matou 146 pessoas — 123 delas, mulheres e crianças que tinham sido trancadas dentro da fábrica pelos proprietários. Nestes tempos, o incêndio está na memória de mais gente do que o levante que o antecedeu; mesmo um artigo de 1949 do Times afirmou incorretamente que o livro de Malkiel foi publicado após o incêndio.

Com os anos, Malkiel se afastou do Partido Socialista — onde ela e outras mulheres se frustravam constantemente com o sexismo de sua liderança apesar dos pedidos públicos do partido por direitos humanos — e colocou foco sobre educação de adultos para mulheres imigrantes. Quando Malkiel morreu, em 1949, aos 76 anos, o obituário do Times não mencionou sua contribuição para o Dia Internacional das Mulheres, que na época já havia adotado a forma plural e era importante para quem vivia em um país comunista.

O evento tinha continuado a crescer entre mulheres de esquerda na Europa, apesar de as datas exatas variarem a cada ano. Então, em 1917, as manifestações do Dia Internacional das Mulheres na Rússia evoluíram para a greve-geral que só acabou quando o czar Nicolau II abdicou. Desde então, a efeméride é celebrada no dia em que a greve começou, 8 de março (ou 23 de fevereiro no calendário juliano adotado pela Rússia czarista). A data virou feriado nacional na União Soviética e na Alemanha Oriental. Na China, as mulheres ganham meio dia livre.

Nos anos 60, feministas da Europa Ocidental e dos EUA retomaram o evento, e em 1975 as Nações Unidas adotaram o 8 de março como data de celebração das conquistas das mulheres. Kaplan, a historiadora de Rutgers, constatou que a história falsa a respeito da origem da data na greve de 1857 remonta à França dos anos 50, quando feministas mais mainstream provavelmente tentavam abafar vibrações soviéticas.

No século 21, as redes sociais levaram o Dia Internacional das Mulheres para novas gerações — e novas oportunidades de marketing, que Malkiel e as milhões de mulheres socialistas que o criaram provavelmente não aprovariam. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL