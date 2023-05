TikTok processa Estado de Montana nos EUA por proibição do uso da rede social

O TikTok abriu processo contra o Estado de Montana, nos Estados Unidos, na segunda-feira, 22, para derrubar a decisão do governo de proibir o uso do aplicativo no estado.

O processo, aberto no Tribunal Distrital de Montana, alega que a proibição viola a Primeira Emenda, assim como outras leis. O caso foi movido contra o procurador-geral do Estado, encarregado de fazer cumprir a proibição, programada para entrar em vigor em 1 de janeiro de 2024.

“Estamos desafiando a proibição inconstitucional do TikTok em Montana para proteger nossos negócios e as centenas de milhares de usuários do TikTok em Montana”, disse o TikTok em comunicado.

Imagem mostra o governador de Montana, Greg Gianforte, assinando a lei que baniu o TikTok do Estado, no dia 17. TikTok processou o Estado pelo banimento Foto: Garrett Turner / Gabinete do Governador de Montana / via AP

Ao proibir o aplicativo na última quarta-feira, 17, Montana afirmou que a proibição serve para proteger os dados e informações pessoais, privadas e confidenciais dos habitantes de Montana da coleta de informações pelo Partido Comunista Chinês.

“O Partido Comunista Chinês usando o TikTok para espionar os americanos, violar sua privacidade e coletar suas informações pessoais, privadas e confidenciais está bem documentado”, disse o governador Greg Gianforte, em comunicado à imprensa.

Com a proibição, lojas de aplicativos, como Google Play e Apple Store, estão proibidas de permitir o download do app, sob pena de multa. /AP e Dow Jones Newswires