Tiroteio em histórico bar de motociclistas deixa ao menos quatro mortos na Califórnia

Pelo menos quatro pessoas foram mortas, incluindo o atirador, em um tiroteio na noite de quarta-feira, 23, em um histórico bar de motoqueiros em Orange County, Califórnia, segundo as autoridades. Seis outras pessoas também ficaram feridas, incluindo cinco com ferimentos a bala, informou o Departamento do Xerife do Condado de Orange no X, antigo Twitter.

O tiroteio ocorreu no Cook’s Corner, um bar popular entre os motociclistas em Trabuco Canyon, cerca de 80 quilômetros a sudeste de Los Angeles.

Em uma imagem de vídeo, as autoridades trabalham no local de um tiroteio fatal na quarta-feira, 23, no Cook's Corner, um bar de motociclistas na zona rural de Trabuco Canyon, Califórnia, em Orange County. Foto: ABC7 Los Angeles via AP

De acordo com o Los Angeles Times, dois dos feridos estão em estado crítico. O sargento Frank Gonzalez, porta-voz do gabinete do xerife, disse ao jornal de Los Angeles que, por volta das 19h04 (02h04 GMT de quinta-feira), eles receberam uma ligação alertando-os sobre o tiroteio no bar Cook’s Corner e, dois minutos depois, os primeiros policiais chegaram ao local e encontraram um homem armado dentro do bar, contra o qual dispararam tiros.

A emissora de televisão local KCAL, de propriedade da CBS, informou que o agressor é um policial aposentado do Condado de Ventura, que estava tendo uma discussão com sua esposa no bar, que se agravou a ponto de ele acabar atirando em várias pessoas presentes. O agressor foi baleado e morto por policiais que responderam à ocorrência.

O departamento do xerife disse que um policial disparou sua arma durante o incidente e que nenhum policial ficou ferido.

Em uma mensagem no site de rede social X, a supervisora do condado de Orange (onde Trabuco Canyon está localizado), Katrina Foley, lamentou o mais recente “tiroteio em massa sem sentido, desta vez em nosso quintal”.

Nos Estados Unidos, os tiroteios em massa são geralmente considerados aqueles que deixam pelo menos quatro pessoas mortas ou feridas, sem contar o agressor.

Até agora, neste ano, foram registrados mais de 640 em todo o país, segundo o Gun Violence Archive, que mantém um banco de dados sobre violência com armas. /The W. Post e EFE