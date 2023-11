Um exemplar do cardápio servido aos passageiros da primeira classe do famoso transatlântico Titanic foi vendido em leilão no Reino Unido por 84 mil libras (aproximadamente R$ 491 mil), no sábado, 11, de acordo com a casa de leilões Henry Aldridge and Son.

Estimado em algo em torno de 50 mil e 70 mil libras esterlinas (R$ 299,5 mil e R$ 412,4 mil, respectivamente), o menu, que carrega alguns sinais de que foi exposto à água, apresenta os pratos do jantar - entre eles, ostras, cordeiro ao molho de hortelã e pato ao molho de vinho - servido na noite de 11 de abril, logo após a partida do navio.

Menu, que carrega alguns sinais de que foi exposto à água, apresenta os pratos do jantar - entre eles, ostras, cordeiro ao molho de hortelã e pato ao molho de vinho. Foto: Divulgação/Casa de Leilão Henry Aldridge and Son Ltd

Apesar das pesquisas realizadas entre vários colecionadores de objetos relacionados ao Titanic, “não temos conhecimento de que se tenha conservado algum outro exemplar do cardápio deste jantar de primeira classe de 11 de abril”, disse Andrew Aldridge, da casa de leilões Henri Aldridge & Son, citados pela agência de notícias inglesa PA.

O valioso documento foi encontrado no início deste ano nos pertences de Len Stephenson, historiador da Nova Escócia, província do leste do Canadá, para onde navios de recuperação trouxeram os restos mortais daqueles que morreram na catástrofe. Não se sabe como o cardápio chegou às mãos do historiador, segundo a casa de leilões. Ele morreu em 2017 e sua família encontrou o cardápio escondido em um álbum de fotos da década de 1960.

Um relógio de bolso recuperado de um imigrante russo que estava a bordo do navio também foi vendido por 97 mil libras, segundo a casa de leilões. Sinai Kantor, 34 anos, foi uma das mais de 1,5 mil pessoas que morreram no desastre. Ele estava com sua mulher, Miriam, que sobreviveu à tragédia.

Uma manta de convés do Titanic foi vendida por um pouco menos que o relógio, por 96 mil libras. A manta xadrez apresenta o logotipo da White Star Line, a empresa britânica que possuía e operava o Titanic. O cobertor foi usado em um barco salva-vidas e depois levado em um navio de resgate para Nova York, onde foi adquirido por um funcionário da White Star, segundo a casa de leilões.

Manta de convés do Titanic foi vendida por 96 mil libras. A manta xadrez apresenta o logotipo da White Star Line, a empresa britânica que possuía e operava o Titanic. Foto: Divulgação/Casa de Leilão Henry Aldridge and Son Ltd

Mais de 1.500 passageiros e tripulantes morreram no naufrágio do Titanic, depois que o navio, com destino a Nova York, bateu em um iceberg em 14 de abril de 1912./AFP.