‘Todo membro do Hamas é um homem morto’, diz Netanyahu, enquanto Israel reúne tropas perto de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu “esmagar e destruir” o Hamas em um inflamado discurso televisionado na noite desta quarta-feira, 11, o primeiro desde a formação de um governo de unidade com o político da oposição Benny Gantz no início do dia.

“Todo membro do Hamas é um homem morto”, acrescentou.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu se pronunciou na noite desta quarta-feira, 11, em rede nacional sobre ataques no país. Foto: Abir Sultan/Pool Photo via AP

Mais tarde, em seu discurso, Netanyahu adotou um tom otimista, elogiando a unidade do povo israelense e citando o “apoio internacional sem precedentes”, particularmente seu contato contínuo com o presidente Biden.

O primeiro-ministro também repetiu várias afirmações que o The Washington Post não pôde verificar de forma independente.

“Vimos (...) mulheres jovens que foram estupradas e massacradas, combatentes decapitados”, alegou Netanyahu, sem fornecer provas.

Mais tarde, na quarta-feira, Biden expressou sua consternação com as imagens violentas que surgiram da guerra entre Israel e Gaza em um evento na Casa Branca com líderes judeus. Em seus comentários, Biden se referiu a alegações infundadas que circularam amplamente nas mídias sociais de que o Hamas havia decapitado crianças israelenses.

“Estou fazendo isso há muito tempo”, disse Biden na Casa Branca. “Eu realmente nunca pensei que veria, teria fotos confirmadas de terroristas decapitando crianças.”

Mais tarde, um porta-voz da Casa Branca esclareceu que as autoridades dos EUA e o presidente não viram fotos nem confirmaram tais relatos de forma independente. O presidente baseou seus comentários sobre as supostas atrocidades nas alegações do porta-voz de Netanyahu e nas reportagens da mídia de Israel, conforme a Casa Branca.

Em resposta às perguntas do The Post, um porta-voz das Forças de Defesa de Israel se recusou a comentar sobre o estado dos corpos das vítimas./T.POST