Tornados atingem sul dos Estados Unidos e deixam três mortos na Louisiana

Estados do sul dos Estados Unidos foram atingidos entre esta terça-feira, 13, e quarta, 14, por tornados e tempestades. Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na Louisiana. A situação também preocupa nos Estados do Alabama e do Mississippi, onde o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA classificou como “situação particularmente perigosa”.

O último incidente aconteceu na tarde (horário local) desta quarta-feira em Nova Orleans, cidade mais populosa da Louisiana. Pelo menos uma mulher morreu por causa dos estragos do tornado. Na terça, as autoridades haviam encontrado o corpo de uma mulher e do seu filho de oito anos em uma outra região atingida pelo fenômeno.

Leia também Senado dos EUA aprova Elizabeth Bagley como nova embaixadora americana no Brasil

Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia, cerca de 40 tornados foram vistos e registrados na Louisiana, Alabama, Mississipi e Texas. o Centro de Previsão de Tempestades disse que a combinação de ventos fortes e um sistema instável representava um risco para “alguns tornados fortes” à noite, no horário local.

Imagem mostra danos causados por tornado em veículo particular na Louisiana nesta quarta-feira, 14 Foto: Matthew Hinton / AP

Na cidade de Nova Iberia, cerca de 200 quilômetros a oeste de Nova Orleans, a polícia local informou que dois tornados atingiram o local e causaram danos significativos a um hospital.

As tempestades fazem parte de uma situação climática maior que causou riscos significativos e generalizados em mais de uma dúzia de estados no centro dos Estados Unidos. Partes do país registraram neve pesada, granizo e gelo, e as condições de nevasca afetaram vários Estados.

O Serviço Meteorológico da Louisiana alertou os moradores que residem em áreas próximas à fronteira com o Mississippi sobre a ameaça de tempestades severas, incluindo tornados e inundações. Quase três milhões de pessoas estão em áreas consideradas no nível quatro de risco, um grau a menos que o nível máximo.

Wow! This is the second time I’ve seen a non-hurricane tornado of this size in New Orleans pic.twitter.com/g2a1sgMUnb — Patrick Fortier (@Gorilder) December 14, 2022

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas nesta terça-feira, algumas em estado grave, após um tornado atingir a paróquia de Union, na Luisiana, segundo as autoridades locais. A tempestade destruiu parte de uma área de apartamentos e várias casas móveis.

Mais a oeste do Estado, outro tornado danificou várias casas perto de Four Forks, não muito longe da fronteira com o Texas.

Ainda na terça-feira, em Decatur, no Texas, um terceiro tornado, descrito pelo Serviço Meteorológico como “grande e extremamente perigoso”, feriu duas pessoas. Uma ficou ferida por destroços voadores e foi tratada no local, e outra foi levada para um hospital depois dos ventos derrubarem um grande caminhão. Houve vários relatos de danos a casas e empresas. O mesmo se repetiu em regiões de Oklahoma. /NYT