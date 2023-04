Número de mortos sobe para 26 após passagem de vários tornados pelos Estados Unidos

WASHINGTON - O sul e o centro-leste dos Estados Unidos foram atingidos por mais de uma dezena de tornados que já deixaram 26 pessoas mortas e outras dezenas feridas entre sexta-feira à noite e este domingo, 2. Autoridades, no entanto, alertam que o número de vítimas ainda deve subir, conforme os danos ainda são avaliados.

O estado do Tennessee foi um dos mais atingidos e registrou a morte de 12 pessoas. A essa cifra se somam às pessoas que morreram nos estados de Arkansas (5), Mississippi (1) e Alabama (1), no sul, e em Indiana (3) e Illinois (4), no meio-oeste. A tempestade agora se dirige para o nordeste, depois de destruir casas e comércios e deixar residentes sem energia.

Casa destruída nos Estados Unidos, após ser atingida por queda de árvore, perto do Apollo Theatre, que teve telhado arrancado com a passagem do tornado por Belvidere, em Illinois. Foto: Erin Hooley/AP

Little Rock, a capital do Arkansas, foi duramente atingida. Seus moradores acordaram no sábado, 1º, com uma imagem sombria de carros virados, enormes árvores arrancadas do chão, linhas telefônicas quebradas e casas vandalizadas. Pelo menos cinco pessoas morreram no estado, segundo a governadora Sarah Huckabee Sanders.

“Sabemos que muitas pessoas foram deslocadas e estão procurando abrigo”, disse Frank Scott Jr, prefeito de Little Rock.

A cidade de Wynne, no nordeste do estado, está “cortada em duas por danos de leste a oeste”, lamentou sua prefeita, Jennifer Hobbs, à CNN.

O governador Huckabee declarou estado de emergência geral no Arkansas no dia anterior e mobilizou a Guarda Nacional, após falar com o presidente Joe Biden.

Equipes trabalharam para limpar os destroços no local onde o telhado do Apollo Theatre desabou durante um tornado no sábado, 1º, em Belvidere, em Illinois. Ao menos 260 pessoas estavam no local. Foto: Erin Hooley/AP

O Serviço de Monitoramento de Riscos de Mississippi também relatou uma morte e vários feridos no condado de Pontotoc, ao sul de Memphis.

E um idoso morreu no Alabama quando um tornado atingiu sua casa, disseram as autoridades de Huntsville.

Ainda no sábado, o o sistema se aproximava da costa leste dos Estados Unidos com trovoadas, granizo e ventos fortes que devem continuar ao longo deste domingo.

Banda brasileira

No estado de Illinois, no centro-leste dos Estados Unidos, fortes tempestades também causaram sérios danos aos habitantes.

Na madrugada de sábado, o desastre atingiu a cidade de Belvidere, quando um poderoso tornado provocou o desabamento do telhado e parte da fachada do Teatro Apolo, em meio a um show de uma banda de heavy metal brasileira.

Em sua página no Instagram, a banda Crypta informou que todas as integrantes estavam bem, mas seu carro havia sido atingido. “Estamos vivas e seguras! Todas as bandas da tour estão seguras e bem! Obrigada pela preocupação! Um tornado passou em cima da casa de show assim que saímos do palco, perdemos nosso motorhome, mas estamos bem!”

Equipes de resgate em frente ao Apollo Theatre em Belvidere, Illinois, depois que um tornado causou danos e ferimentos durante um show Foto: Matt Marton/AP

Em outra postagem a banda lamentou a morte de um fã. “Não temos palavras suficientes para expressar o quão terrivelmente tristes estamos com tudo o que aconteceu ontem à noite. Lamentamos profundamente saber sobre todas as pessoas feridas ontem à noite - nossos corações estão com eles e suas famílias!”

“Por último, mas o mais importante, nossas mais profundas condolências vão para a família de Fred Livingston Jr, o fã que infelizmente faleceu ontem à noite quando tudo aconteceu. Sentimos muito”, completa a nota.

O chefe dos bombeiros de Belvidere, Shawn Schadle, confirmou uma pessoa morta e 28 feridas no desastre, cinco com ferimentos graves. Imagens de televisão mostraram a retirada de pessoas feridas, enquanto publicações nas redes sociais davam conta da magnitude dos estragos no local.

Videos show the aftermath of a roof collapse at a packed theater in Belvidere, Illinois on Friday. At least one person was killed and dozens were injured when a powerful storm system brought down the roof at a heavy metal show. https://t.co/MjEdAZqOYv pic.twitter.com/qU1oOODSGZ — The New York Times (@nytimes) April 1, 2023

No condado de Crawford, três pessoas morreram devido ao colapso de uma casa, disse o porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergências de Illinois, Kevin Sur.

No estado vizinho de Indiana, três pessoas foram confirmadas mortas depois que uma tempestade atingiu o condado de Sullivan, disseram autoridades, citadas pela mídia local.

E em Delaware, uma pessoa foi morta quando uma “estrutura” desabou no condado de Sussex, segundo as autoridades.

Mais de 650 mil residências ainda estavam sem energia no sábado em Ohio, Pensilvânia, Tennessee, Kentucky e Virgínia Ocidental, de acordo com o site Poweroutage.us.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tornado e forte tempestade no nordeste do país, particularmente em Ohio, na Pensilvânia e no estado de Nova York, com rajadas de até 95 km/h.

A previsão é de que as tempestades continuem durante a semana. Terça-feira pode ser um dia particularmente perigoso, com fortes tempestades “prováveis de se desenvolver no final da tarde de terça-feira até a noite de terça-feira no vale do Missouri até as partes do sul do meio-oeste superior e em partes do sudeste das Grandes Planícies até as partes do meio-sul”, disse o Serviço Meteorológico.

Essas tempestades podem produzir “alguns tornados fortes, granizo grande e rajadas de vento prejudiciais”, acrescentou. Alguns dos centros populacionais com maior risco de impacto incluem Chicago, Kansas City e Little Rock, disse.

Tornados, um fenômeno meteorológico tão impressionante quanto difícil de prever, são comuns nos Estados Unidos, especialmente no centro e no sul. Há uma semana, um tornado atingiu o Mississippi, matando 25 pessoas e causando grandes danos materiais. O presidente Joe Biden visitou a região na última sexta-feira, 31. Em dezembro de 2021, cerca de 80 pessoas foram mortas por tornados em Kentucky. /AFP, AP, EFE e W.POST