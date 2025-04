O que se sabe sobre o caso de trabalhadores humanitários mortos por Israel em Gaza

O Exército israelense reconheceu falhas em seus relatos iniciais sobre o envolvimento de suas tropas na morte, no mês passado, de 15 pessoas no sul de Gaza, que, segundo a ONU, eram todos paramédicos e trabalhadores de resgate.

A admissão ocorreu no sábado, 5, um dia após a divulgação de um vídeo obtido pelo The New York Times, que parecia contradizer uma parte fundamental da versão anterior do Exército. Enquanto os militares haviam declarado que dispararam contra os veículos porque eles “avançaram de forma suspeita”, o vídeo mostrava claramente ambulâncias identificadas e um caminhão dos bombeiros.

As versões de Israel

Em suas declarações iniciais após a descoberta dos corpos, os militares israelenses insistiram que suas tropas abriram fogo quando um comboio se aproximou deles no escuro, “sem faróis ou sinais de emergência”.

Mas o vídeo — encontrado no celular de um paramédico localizado em uma vala comum — mostra que as ambulâncias e o caminhão dos bombeiros estavam com as luzes de emergência ligadas quando as forças israelenses iniciaram o ataque.

Agora, os militares afirmam que o relato inicial das tropas em campo estava “equivocado”.

Autoridades militares haviam afirmado anteriormente que nove dos mortos eram integrantes do Hamas ou da Jihad Islâmica. No entanto, haviam divulgado o nome de apenas um deles e não apresentaram nenhuma evidência que sustentasse a alegação.

No sábado, um oficial militar que falou à imprensa sobre as conclusões iniciais de uma investigação interna disse que pelo menos seis dos 15 mortos eram agentes do Hamas — mas, novamente, não forneceu provas. O oficial falou sob condição de anonimato, conforme as regras do Exército.

Segundo esse oficial, antes do encontro com os veículos de emergência, forças da reserva de uma brigada de infantaria estavam em emboscada ao longo de uma estrada ao norte da cidade de Rafah, em Gaza, antes do amanhecer de 23 de março. Às 4h, mataram o que descreveram como dois agentes de segurança do Hamas e detiveram um terceiro.

Duas horas depois, ao amanhecer, o comboio de emergência se aproximou do mesmo local. Quando os socorristas começaram a deixar seus veículos, disse o oficial, as forças israelenses acreditaram que eram agentes do Hamas indo em sua direção e abriram fogo de longe.

Amos Harel, analista de assuntos militares do jornal de esquerda Haaretz, disse em entrevista que os soldados tinham “bons motivos para estarem apreensivos” e que seria errado presumir de imediato que o caso se trata de “assassinato a sangue-frio”, citando o uso frequente, por parte do Hamas, de infraestrutura civil como disfarce.

Mas o episódio levanta questionamentos, afirmou Harel, sobre a conduta dos soldados e sobre a versão dos fatos apresentada por eles.

O oficial militar negou relatos de que alguns dos corpos foram encontrados amarrados e baleados à queima-roupa. Ele disse que as tropas enterraram os corpos para protegê-los de animais selvagens e usaram equipamento pesado para mover os veículos quebrados para fora da estrada, mutilando-os.

O que dizem os grupos de ajuda

Representantes da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino disseram na semana passada que ambulâncias partiram por volta das 3h30 da manhã do dia 23 de março para resgatar civis palestinos feridos por bombardeios israelenses.

O Crescente Vermelho afirmou que uma ambulância e sua equipe foram atingidas pelas forças israelenses, e que várias outras ambulâncias e um caminhão dos bombeiros se dirigiram ao local nas horas seguintes para resgatá-los. Um veículo das Nações Unidas também foi enviado, segundo a própria ONU.

Dezessete pessoas foram enviadas no total, das quais 10 eram trabalhadores do Crescente Vermelho, seis eram socorristas do serviço de defesa civil de Gaza e um era funcionário da ONU.

Foram necessários vários dias de negociações para obter acesso e recuperar os 15 corpos. O Crescente Vermelho informou que um socorrista ainda está desaparecido e que outro foi detido pelas forças israelenses e depois liberado.

Frame de um vídeo divulgado pelo 'The New York Times' mostra o momento em que as tropas israelenses abriram fogo contra um grupo de médicos em Gaza no final de março. Foto: The New York Times

O Crescente Vermelho afirmou que o “alvo deliberado” de seus socorristas por parte de Israel deve ser “considerado um crime de guerra” e exigiu uma investigação. A organização acrescentou que, com essas mortes mais recentes, chegou a 27 o número de seus membros mortos desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, com o ataque mortal liderado pelo Hamas no sul de Israel.

Na sexta-feira, o presidente da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, Dr. Younis Al-Khatib, declarou a jornalistas que, com base em autópsias e evidências forenses, os trabalhadores de emergência foram “alvejados a queima-roupa”.

Reação em Israel até agora

O caso passou a receber maior cobertura em Israel desde a divulgação do vídeo. Políticos, em sua maioria, têm se mantido em silêncio — talvez aguardando a conclusão da investigação militar.

Amos Harel, o analista de assuntos militares, disse que essa investigação representa o primeiro teste para o recém-nomeado chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o tenente-general Eyal Zamir, no que diz respeito à reputação internacional do Exército.

Manifestante segura uma placa com foto de pediatra palestino detido por Israel, Hussam Abu Safiya, em protesto contra a morte de trabalhadores humanitários de Gaza. Foto: Jack Guez/AFP

E a questão mais ampla da responsabilização continua em aberto. A organização israelense de direitos humanos Yesh Din constatou, no ano passado, que, dos 573 casos de suspeita de crimes de guerra em Gaza examinados pelas Forças Armadas na última década, apenas um resultou em processo judicial.