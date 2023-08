Traficante procurado no Brasil e nos EUA divulga vídeo agradecendo a polícia por o ‘ajudar’ a fugir

O canal de TV da Bolívia Unitel exibiu na quarta-feira, 2, um vídeo em que Sebastián Marset, um narcotraficante uruguaio alvo de caçada internacional, se gaba pela fuga e agradece à polícia por ter lhe dado um aviso prévio sobre uma tentativa de prendê-lo. O vídeo foi enviado pelo próprio Marset à mídia. A polícia da Bolívia nega as declarações de Marste.

No vídeo, que teria feito em seu esconderijo, ele agradece a um “diretor da Felcn” (a Força Especial de Combate ao Narcotráfico da Bolívia) por ter conseguido escapar depois que ele o alertou de que tinha um mandado de prisão. “Graças à ajuda do diretor da Felcn, consegui sair, porque ele me disse que o ministro já havia expedido um mandado de prisão contra mim e, bom, pegou minha platita (gíria para dinheiro) e me mandou sair”, disse o uruguaio, sem dar nomes.

O comandante-geral da Polícia boliviana, Álvaro Álvarez, disse em entrevista coletiva que essas declarações buscam “semear dúvidas”. Ele também garantiu que as mensagens de Marset não vão afetar o trabalho dos oficiais, que eles vão encontrar e prendê-lo e que vão usar “toda a força legal para não deixar seus atos impunes”

Captura retirada de vídeo divulgado pela Unitel mostra o uruguaio Sebastian Marset, alvo de uma operação de busca internacional. Ele diz ter conseguido escapar graças a uma dica da polícia. Foto: UNITEL/AFP

Marset é acusado de chefiar uma rede criminosa internacional de narcotráfico e está relacionado com o assassinato do promotor Marcelo Pecci em maio de 2022, na Colômbia. Ele também é procurado no Uruguai, Brasil, Paraguai e Estados Unidos. O caso está na mira de várias instituições bolivianas devido à facilidade com que o criminoso conseguiu se estabelecer no país com documentos de identidade falsos. Ele, inclusive, chegou a fundar e jogar em um time de futebol no país.

Marset mudou de identidade três vezes e fez o mesmo com sua mulher e seus filhos. Cerca de 13 pessoas de seu círculo familiar que se acredita ainda “estão na Bolívia” estão sendo procuradas, enquanto outras dez pessoas ligadas ao suposto narcotraficante foram indiciadas em prisão preventiva por seis meses.

Desde o fim de semana, cerca de 2,5 mil policiais foram mobilizados para capturar Marset, inicialmente no departamento oriental de Santa Cruz. Na terça-feira essas operações se estenderam a várias regiões bolivianas com bloqueios de estradas, entre outras medidas. Na quarta-feira, as autoridades informaram que em três dias de operações de captura de Marset, foram confiscados bens imóveis, celulares e dinheiro, no valor de cerca de 8,8 milhões de dólares, além de armas e documentação.

Continua após a publicidade

Armas e drogas apreendidas em uma casa revistada pela polícia durante uma operação para tentar prender Marset em Santa Cruz, na Bolívia. Foto: Divulgação / Ministério do Governo da Bolívia / AFP

A mídia uruguaia e boliviana denunciou ter recebido ameaças supostamente de Marset por meio de mensagens do WhatsApp afirmando que “haverá consequências” se continuarem denunciando o caso./EFE