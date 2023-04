Tragédia em evento beneficente deixa mais de 70 pessoas mortas no Iêmen

SANAA, Iêmen - Uma multidão entrou em pânico devido a tiros e uma explosão elétrica durante evento para distribuir ajuda financeira durante o Ramadã, mês sagrado muçulmano, na capital do Iêmen, na noite desta quarta-feira, 19. Correria matou pelo menos 78 pessoas e deixou outras 73 feridas, de acordo com testemunhas e oficiais rebeldes Houthi.

A tragédia é a mais mortal do Iêmen em anos, que não esteve relacionada com a guerra de longa data do país, e veio antes do feriado muçulmano de Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã no final desta semana.

Após correria por conta de explosão de fio elétrico durante doações do Ramadã, mais de 70 pessoas morrem no Iêmen em uma das maiores tragédias do País. Foto: ANSAR ALLAH HOUTHI MEDIA OFFICE via AP

Integrantes da rebelião Houthi armados dispararam para o ar numa tentativa de controle da multidão, aparentemente atingindo um fio elétrico e provocando a sua explosão, segundo duas testemunhas, Abdel-Rahman Ahmed e Yahia Mohsen. Isso desencadeou o pânico, e as pessoas, incluindo muitas mulheres e crianças, começaram a correr em desespero, disseram eles.

O esmagamento teve lugar na Cidade Velha, no centro de Sanaa, onde centenas de pessoas pobres se tinham reunido para um evento de caridade organizado por comerciantes, conforme o Ministério do Interior de Houthi-run.

As pessoas haviam se reunido para receber cerca de 10 dólares cada de uma instituição de caridade financiada por homens de negócios locais, segundo testemunhas. Pessoas e empresários ricos distribuem frequentemente dinheiro e comida, especialmente aos pobres, durante o Ramadã.

O porta-voz do Ministério do Interior, Brig. Abdel-Khaleq al-Aghri, culpou a aglomeração pela “distribuição aleatória” de fundos sem coordenação com as autoridades locais.

A multidão estava em uma rua estreita que conduz à entrada da escola, disse ele. Uma vez abertos os portões, as pessoas correram para uma escadaria que conduz ao pátio onde teve lugar a distribuição. No entanto, testemunhas do evento disseram que foram tiros que fizeram com que as pessoas corressem com medo.

Motaher al-Marouni, um alto funcionário da saúde, disse que 78 pessoas foram mortas, segundo o canal de televisão por satélite Al-Masirah dos rebeldes. Pelo menos 73 outras foram feridas e levadas para o Hospital al-Thowra em Sanaa, segundo o vice-diretor do hospital, Hamdan Bagheri.

Os rebeldes fecharam rapidamente a escola onde o evento ocorria e impediram a aproximação de pessoas, incluindo jornalistas. O Ministério do Interior disse ter detido dois organizadores e que estava em curso uma investigação.

Os Houthis disseram que pagariam cerca de $2.000, cerca de R$ 10 mil, em compensação a cada família que perdesse um parente, enquanto os feridos receberiam cerca de $400, cerca de R$ 2 mil.

Sem hospital

Após o incidente, as famílias das pessoas afetadas correram para os hospitais, mas muitas não puderam entrar porque altos funcionários estavam de visita às vítimas. Um correspondente da AFP em Sana’a observou grandes multidões à entrada de um hospital.

As forças de segurança foram destacadas para o local e impediram que as pessoas se aproximassem para encontrar os seus familiares.

O vídeo colocado nas redes sociais mostrou dezenas de corpos, alguns sem movimento, e outros gritando enquanto as pessoas tentavam ajudar. Filmagens separadas do rescaldo libertado pelos oficiais Houthi mostraram manchas de sangue, sapatos e roupas das vítimas espalhadas no chão. Investigadores foram vistos a examinar a área.

Crise humanitária

A capital do Iémen tem estado sob o controle dos Houthis, apoiados pelo Irã, desde que desceram da sua fortaleza do norte em 2014 e retiraram o governo internacionalmente reconhecido. Isso levou uma coligação liderada pela Arábia Saudita a intervir em 2015 para tentar restaurar o governo.

O conflito transformou-se nos últimos anos numa guerra por procuração entre a Arábia Saudita e o Irã, matando mais de 150 mil pessoas, incluindo combatentes e civis e criando uma das piores catástrofes humanitárias do mundo.

Mais de 21 milhões de pessoas no Iêmen, cerca de dois terços da população do país, precisam de ajuda e proteção, segundo o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas. Entre as pessoas necessitadas, mais de 17 milhões são consideradas particularmente vulneráveis.

Em fevereiro, as Nações Unidas afirmaram ter angariado apenas $1,2 milhões de uma meta de $4,3 milhões em uma conferência destinada a angariar fundos para diminuir a crise humanitária./AP e AFP