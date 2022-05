Treinamento contra ataques a tiros não impediu polícia de Uvalde de impedir massacre em escola

THE NEW YORK TIMES - Em agosto de 2020, policiais de cinco agências se uniram nos corredores de uma escola em Uvalde, Texas, com as armas em punho, encenando como deter um atirador.

O treinamento, detalhado em documentos revisados pelo The New York Times, foi parte de uma revisão da preparação de segurança em Uvalde - e em grande parte do Texas. A direção da escola estavam dobrando o orçamento para segurança, atualizando protocolos e adicionando policiais ao Departamento de Polícia do distrito. E a força policial da cidade despachou sua equipe da SWAT, em equipamento tático, para aprender o layout dos prédios escolares.

Mas nenhuma das extensas preparações parou a violência de um atirador de 18 anos que entrou em uma escola primária de Uvalde nesta semana e matou 19 crianças e duas professoras. Familiares que correram para o local disseram que imploraram aos policiais, que estavam se reunindo do lado de fora da escola, para entrar no prédio, mas foram impedidos.

A carnificina renovou um debate de décadas sobre como acabar com o horror dos tiroteios em escolas dos EUA, com muitos líderes políticos do Texas mais uma vez pedindo medidas de segurança nas escolas. Mas outros, apontando para a devastação mesmo em instituições que investiram pesadamente em segurança, disseram que uma abordagem tão singular não poderia impedir um assassino comprometido e com acesso a armas - e que tais esforços podem realmente fornecer uma falsa sensação de segurança na ausência de uma regulação para o controle de armas e investimentos mais robustos em saúde mental.

Após o tiroteio na Columbine High School em 1999, o Congresso começou a fornecer verba federal para os funcionários da escola, e os funcionários fizeram - e refizeram - protocolos de segurança dentro das escolas, desde exercícios de treinamento de bloqueio até requisitos de identificação elaborados. Nacionalmente, 19% dos alunos do ensino fundamental I, 45% dos alunos do ensino fundamental II 67% dos alunos do ensino médio frequentam uma escola que conta com a presença de um policial, de acordo com um relatório de 2018 do Urban Institute.

Ainda assim, há poucas evidências nacionalmente de que os dólares investidos em medidas de segurança escolar tenham diminuído a violência armada nas escolas, de acordo com um estudo de 2019 co-escrito por Jagdish Khubchandani, professor de saúde pública da Universidade Estadual do Novo México.

“Essas medidas de segurança não são eficazes”, disse Khubchandani nesta semana. “E eles não estão alcançando a facilidade de acesso com que as pessoas estão adquirindo armas na pandemia.”

A epidemia de ataques a tiro em escolas do país só piorou, incluindo situações em que policiais armados estivam presentes. Um policial de plantão na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, na Flórida, foi acusado de se esconder quando um atirador adolescente matou 17 pessoas em 2018.

Depois que um ataque em uma escola de ensino médio em Santa Fé, nos arredores de Houston, deixou 10 pessoas mortas em 2018, os líderes estaduais pressionaram novos planos destinados a aumentar a segurança da escola. Os planos enfatizavam a detecção de problemas de saúde mental, ampliando o monitoramento das mídias sociais para ameaças, fornecendo treinamento sobre situações do gênero e aumentando a presença de policiais nas escolas. Em todo o Estado, US$ 100 milhões foram orçados para atualizações de segurança, como detectores de metal, sistemas de segurança, rádios bidirecionais e vidro resistente a balas.

Uvalde, uma pequena comunidade não muito longe da fronteira entre EUA e México, estava entre os beneficiários, recebendo uma doação de US$ 69.141 (R$ 327.424).

Mais ou menos na mesma época, o distrito escolar estava construindo sua própria linha de defesa. Ela contratou dois novos policiais no ano passado, expandindo a força para seis pessoas, para atender cerca de 4.000 alunos em várias escolas. Os gastos do sistema escolar com serviços de segurança e monitoramento mais que dobraram nos últimos quatro anos, mostram os registros orçamentários.

O plano de segurança do distrito incluía rádios bidirecionais, equipes de avaliação de ameaças em cada escola e uma política de trancar a porta de cada sala de aula. Na Robb Elementary School, onde o ataque ocorreu na terça-feira, 24, as autoridades descreveram a presença de cercas “projetadas para limitar e/ou restringir o acesso a indivíduos”, disseram os registros distritais.

Autoridades do distrito escolar não responderam às mensagens pedindo comentários na quinta-feira.





Policiais em frente ao memorial às vítimas do massacre em Uvalde. Foto: Sarah L. Voisin/ The Washington Post

Casos bem sucedidos passam batido

Mo Canady, diretor executivo da Associação Nacional de Oficiais de Recursos Escolares, disse que os oficiais da escola impediram muitos casos de violência que não recebem ampla atenção. Ele apontou para um banco de dados do Instituto Nacional de Policiamento que mostrou 120 casos de violência escolar evitada entre 2018 e 2020.

Canady disse que sua organização treinou vários funcionários da escola de Uvalde ao longo de quatro anos, mas que eles eram normalmente baseados em escolas secundárias, não em escolas primárias. Ele alertou contra conclusões precipitadas sobre as ações dos policiais na terça-feira.

Invadir um prédio muito rapidamente pode permitir que um atirador escape, disse ele. E enquanto capturar ou matar um atirador é o “Plano A”, disse ele, conter a pessoa em um determinado espaço pode ser um “Plano B” eficaz para diminuir o massacre.

O plano de segurança do distrito de Uvalde também descrevia o uso do Sistema de Gerenciamento de Visitantes Raptor, que escaneia as identidades dos visitantes e as compara com registros de agressores sexuais e listas de pais sem custódia.

Em uma entrevista coletiva em Uvalde esta semana, o vice-governador Dan Patrick elogiou as medidas de segurança do distrito, mas sugeriu que limitar a uma única entrada o acesso às escolas era uma melhoria que vale a pena considerar.