Trem atinge ônibus em cruzamento na Holanda; veja vídeo

BERGEN OP ZOOM, HOLANDA - Um trem atingiu um ônibus que estava parado no cruzamento ferroviário em Bergen op Zoom, na Holanda nesta segunda-feira, 17, pela manhã (horário local). Segundo a imprensa local, ainda não se sabe as causas do acidente, mas a polícia adiantou que o ônibus sofreu problemas técnicos. Ninguém ficou ferido.

As imagens foram registradas por pessoas que aguardavam no trânsito. Nelas, é possível ver o ônibus parado em cima dos trilhos, com as cancelas de segurança já abaixadas para impedir a ultrapassagem de veículos pela ferrovia. O trem, então, surge em alta velocidade, partindo o ônibus ao meio durante a colisão. É possível ver faíscas saindo do trem logo em seguida.

De acordo com o jornal holandês De Telegraaf, citando um porta-voz da polícia local, o motorista disse que avançou no cruzamento quando o semáforo ainda estava verde, porém o ônibus parou no meio do percurso. Quando as cancelas abaixaram, sinalizando a vinda do trem, o motorista de 67 anos pulou.

Momento em que trem colide com o ônibus em Bergen op Zoom, Holanda Foto: Ronald Groffen/Reuters

Um porta-voz da empresa responsável pelo ônibus disse ao jornal que não poderia fornecer detalhes da investigação que está em andamento. A polícia confirmou a versão de problemas técnicos e deve interrogar o motorista quando obtiver mais informações sobre o que exatamente aconteceu.

O homem era o único presente no ônibus naquele momento e foi atendido por ambulâncias logo após o acidente. Segundo a companhia responsável pelo ônibus, aquele era o último turno do motorista.

Já a empresa que administra o trem informou que havia 85 passageiros no comboio. “Um terrível acidente em que felizmente não houve vítimas”, diz Eelco Van Asch, diretor de operações ao De Telegraaf. “Felizmente, o motorista do ônibus também saiu ileso e o ônibus estava vazio. Nossa preocupação é com os passageiros e nossos colegas no trem”.

Trein doorboort bus in Bergen op Zoom 👇🏼 pic.twitter.com/PMOv7Wn3ET — Sjors 🚜 (@AtheistKlimaat) October 17, 2022

Segundo o jornal, o maquinista foi imediatamente avisado do ônibus parado nos trilhos, mas não conseguiu parar a tempo. Os passageiros foram atendidos e retirados do local. “O motorista e o condutor saíram ilesos, mas muito abalados”, completou o diretor.

Os serviços de segurança disseram que o estrago no ônibus foi grande e a área ao redor do acidente precisou ser fechada.