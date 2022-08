Treze civis morrem durante bombardeios russos no leste da Ucrânia

KIEV - Treze civis foram mortos em bombardeios russos durante a noite desta terça-feira, 9, na região de Dnipro, no leste da Ucrânia, anunciou o governador Valentin Reznichenko nesta quarta-feira, 10.

Um primeiro balanço do governador no Telegram contabilizava 11 mortos, mas subiu para 13 após a morte de dois feridos, conforme informações do parlamentar.

De acordo com o último relatório, os bombardeios também deixaram 11 feridos, cinco deles em estado grave.

Combatentes da Força de Defesa Territorial da Ucrânia em uma posição de trincheira na linha de frente a apenas 200 metros das forças russas perto de Pokrovske, na região ucraniana de Dnipro, em 5 de agosto de 2022. Foto: David Guttenfelder/The New York Times

A região relativamente segura de Dnipro está hospedando civis que estão sendo retirados de Donbas, mais a leste, o epicentro da ofensiva russa.

“Tivemos uma noite horrível... É muito difícil tirar os corpos dos escombros”, disse Reznichenko em sua mensagem.

“Eu imploro que você vá para lugares seguros durante o ataque aéreo... Não deixe que os russos o matem”, acrescentou.

A cidade de Marhanets, às margens do rio Dnipro, em frente à usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, e a vila de Vyshshetarassivka foram alvos do ataque do lançador múltiplo de foguetes Grad.

“Oitenta foguetes foram lançados deliberada e insidiosamente em áreas residenciais enquanto as pessoas dormiam em casa”, disse o governador./AFP