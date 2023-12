Tribunal britânico aponta que telefone de Príncipe Harry foi hackeado por tabloides

THE NEW YORK TIMES -Um tribunal de Londres decidiu nesta sexta-feira, 15, a favor do Príncipe Harry em um processo que ele moveu contra um editor de um tablóide britânico, uma grande vitória na longa batalha da realeza do Reino Unido contra a mídia britânica.

O juiz Timothy Fancourt concluiu que havia provas suficientes de que o Mirror Group Newspapers, dono de várias tabloides, se envolveu na recolha ilegal de informações, incluindo escutas telefónicas, durante a cobertura da rotina da família real britânica.

Fancourt determinou que as informações contidas em 15 dos 33 artigos apresentados pelos advogados do Príncipe Harry como prova de escutas telefônicas foram coletadas ilegalmente por jornalistas e concedeu à realeza 180 mil dólares por danos. O magistrado apontou que o telefone do príncipe foi hackeado entre 2004 e 2009.

Príncipe Harry deixa o tribunal em Londres após audiência de seu processo contra o Mirror Group Newspapers Foto: Carl Court/NY Times

O processo é um dos vários casos que Harry, o duque de Sussex e filho mais novo do rei Charles III, e sua esposa, Meghan Markle, moveram contra os tabloides britânicos por questões relacionadas a privacidade.

A sua batalha contra os meios de comunicação britânicos tem muitas vezes contrastado fortemente com a abordagem tradicionalmente reservada da família real, e a decisão surge no meio de uma divisão cada vez maior dentro da família real sobre como lidar com a imprensa.

Decisão

“Me disseram que matar dragões fará com que você se queime, mas à luz da vitória de hoje e da importância de fazer o que é necessário para uma vida livre e uma imprensa honesta, é um preço que vale a pena pagar”, apontou o Príncipe Harry, por meio de um comunicado lido por seu advogado.

Harry alegou que jornalistas dos tablóides The Mirror, The Sunday Mirror e The Sunday People atacaram ele e outras pessoas de seu círculo íntimo, obtendo acesso às suas mensagens do celular usando métodos ilegais durante anos, causando muita angustia e sofrimento para o membro da família real do Reino Unido.

A maior parte das ações descritas no caso ocorreu entre 1991 e 2011, numa época em que Harry era o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do pai e do irmão mais velho, o Príncipe William.

David Sherborne, advogado do príncipe Harry, disse em comunicado fora do tribunal em Londres na sexta-feira que a decisão era “importante na luta por uma imprensa mais honesta" Foto: Leon Neal/NYT

Durante o caso, Harry prestou depoimento por mais de sete horas em um tribunal de Londres em junho. Seu advogado apresentou 147 artigos de jornais como prova, dezenas dos quais foram examinados por especialistas.

Em seu depoimento, o Príncipe Harry apontou que as histórias negativas sobre ele e sua família espalhadas pelas primeiras páginas dos jornais o levaram a desconfiar até mesmo de seus amigos mais próximos. Em depoimentos, ele declarou que editores e jornalistas tinham “sangue nas mãos” por causa dos métodos que usaram e até onde chegaram para fazer reportagens sobre ele e sua família. A mãe de Harry, Diana, morreu em um acidente de carro em 1997, após ser perseguida por fotógrafos em Paris.

Durante suas horas de depoimento, Harry discutiu artigos do Mirror Group sobre sua vida, alguns dos quais foram escritos quando ele estava na escola primária, que revelavam detalhes pessoais muitas vezes angustiantes ou prejudiciais. Um incluía detalhes sobre ele ter quebrado o polegar na escola.

“Não só não tenho ideia de como eles saberiam disso, mas esse tipo de coisa deixa uma pessoa paranoica”, testemunhou Harry, sugerindo que o telefone de seu médico poderia ter sido hackeado para obter a informação.

O Príncipe Harry deixa o tribunal em Londres, Reino Unido Foto: Alberto Pezzali / AP

Ex-namorada

Várias das histórias focavam no relacionamento do Príncipe Harry com Chelsy Davy, uma ex-namorada, com quem ele começou a namorar depois de deixar a escola. O príncipe disse que o casal encontrou um dispositivo de rastreamento em seu carro.

O interrogatório do membro da família real britânica não produziu nenhuma evidência concreta de escuta telefônica. Essa se tornou uma questão central para o juiz, que teve que decidir se uma série de histórias altamente detalhadas sobre a vida privada de Harry constituía prova suficiente de que os tabloides do Mirror Group usaram métodos ilegais para obter informações sobre ele.

Um advogado do Mirror Group, Andrew Green, pressionou a realeza por evidências concretas de que os jornalistas do grupo haviam hackeado o telefone do Príncipe Harry e argumentou que muitas das informações que o Príncipe Harry e sua equipe jurídica disseram ter sido obtidas ilegalmente estavam, na verdade, disponíveis em outras fontes, incluindo de assessores de imprensa associados à família real.

Mas, em última análise, o juiz Fancourt, em uma decisão de 386 páginas, concluiu que havia provas suficientes em quase metade dos artigos apresentados pela equipe do Príncipe Harry que tabloides britanicos haviam hackeado o celular do membro da família real do Reino Unido.

